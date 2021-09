„Jsme dva, tak můžeme být na dvou místech najednou,“ odpovídá jim se smíchem František Sádovský, který sem, stejně jako další řemeslníci, přijel předvést své umění a nabídnout na prodej hotové výrobky.

„Je to tu skvělé. A to pohádkové prostředí. Jako bychom se vrátili do starých časů,“ hodnotí Krátecký jarmark u domu přírody Alena Klusáková z Kuřimi.

Pestrý výběr nejrůznějších řemeslných výrobků sváděl návštěvníky k nákupu. „Nechám tu majlant. Ale už budu mít i něco na Vánoce,“ komentuje svou naditou tašku a čím dál hubenější peněženku Alena Klusáková.

S nabídkou vánočního zboží přijela i Iva Jaklová z Chotěboře. „Mám tu hodně vánočních dekorací. A předvádím tu i síťování, což je ve Žďárských vrších tradiční technika. Snažím se toto řemeslo udržet při životě, ale tady si ho ještě hodně lidí pamatuje,“ říká Iva Jaklová.

Síťování bylo dříve ve Žďárských vrších obvyklé. Síťovalo se snad v každé chalupě. Vznikla tu také taška síťovka, vynález krále ručního síťkování Vavřína Krčila. „Hodně lidí se u mě zastavuje a říká, že to uměla jejich babička a oni by se to taky chtěli naučit. Mají to pořád v živé paměti,“ konstatuje Iva Jaklová.