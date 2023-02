Zimní válka dostává svému jménu i díky počasí. Teplota se drží pod nulou. „Ale je to lepší než v létě. Tehdy se člověk v plné zbroji potí. Teď ho naopak hřeje. A když člověk trénuje sílu a výdrž, tak mu ani nevadí, že člověk v boji nosí pár kil navíc,“ popisuje válečník Václav Tomíšek.

Adaptaci filmu Lovec: Zimní válka si víc než předlohu užila Kristýna Marešová. „Naživo to bylo jiné a a rozhodně lepší. A šlo poznat, že se to tím filmem inspirovalo. Hlavně ty bitvy se podle mě povedly více než ve filmu,“ hodnotí divačka. Její matka s ní souhlasí. „Moc jsme si to užily. Líbilo se nám to. I když není nejtepleji,“ sděluje své dojmy.

Fakír a živé závaží

Kromě šermířů předvedl svůj um také fakír. Ten po sobě nechal projít i návštěvníky. „Vážím skoro sto třicet kilo, ne devadesát, jak mi tipoval. Asi jsme se překvapili navzájem, když mě vybral. A o to víc jsem si vynahradil loňský rok. Tehdy jsem do Pacova přijet nemohl kvůli nemoci. A to to mám nějakých deset minut,“ přibližuje Jan Nevrkla, který ze sebe nechal udělat lidské závaží.

Váha překvapila i samotného fakíra. „Už jsem však na sobě měl i těžší váhu. Pro mě je to o vůli. Když ji má člověk velkou, zvládne všechno. A dneska to bylo náročnější spíš kvůli té zimě,“ přiznává Petr Kozák, který v mrazech vystupoval bosý.

Krásu a eleganci do bitevní vřavy přinesla Lucie Čudová v roli zimní královny. Ta si po bitvě nachystala drezúru se svým koněm. „Cvičíme spolu teprve rok. Když kolem něj létají šípy, tak je nervózní. Ale tohle byla naše první společná bitva a zvládli jsme to,“ říká žena v roli královny.