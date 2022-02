„V současné době máme potvrzenou totožnost ženy, která byla nalezena na začátku ledna bez známek života u obce Stařeč. Jednalo se o ženu, po které jsme pátrali v souvislosti s jejím pohřešováním. Prověřováním jsme nezjistili, že by měla na úmrtí ženy podíl jiná osoba,“ informovala policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Sedmasedmdesátiletá žena zmizela za dosud nevyjasněných okolností loni v pondělí 23. srpna. Policie i příbuzní po ženě marně pátrali několik měsíců. Letos na začátku ledna pak bylo ve Stařečském potoku v Třebíči nalezeno neznámé ženské tělo. Podle prvotního ohledání bylo podle policie patrné, že tělo leželo ve vodě delší dobu. Následná kriminalistická expertíza DNA definitivně potvrdila, že jde o Marii S.

Co se loni v létě stalo, a proč žena zemřela, kriminalisté i nadále vyšetřují. S ohledem na rodinu nebudou k případu poskytovat další informace.

Podle policie byla žena naposledy spatřena v okolí Borovinského rybníka, kam chodívala na procházky. Pokud kriminalisté nezjistili, že by Marii S. někdo ublížil, zbývají jen dvě varianty toho, co se tehdy mohlo stát – nešťastná náhoda, nebo sebevražda. Pro druhou možnost ale zatím neexistují důkazy. Žena po sobě nezanechala žádný dopis na rozloučenou, ani jiné indicie, které by dobrovolnému odchodu nasvědčovaly.

Ztracenou ženu se po jejím zmizení snažilo najít i mnoho dobrovolníků. Ti se například v podvečer posledního prázdninového dne zapojili do pátrací akce mezi Starčí a Kracovicemi. Hledání ale úspěšné nebylo. Nepomohlo ani vylepování plakátů s fotografií ženy a základními informacemi o ní. Na výzvu rodiny obeslalo i město Třebíč starosty okolních obcí s prosbou o vylepení letáku. Objevily se tak třeba i v Jaroměřicích nad Rokytnou, nebo v Myslibořicích.