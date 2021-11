Bazén ve kterém se nikdo nikdy nekoupal. Takovou raritu mají ve Světlé nad Sázavou. Na proměnu v odpočinkovou zónu, koupaliště a středisko volného času čekal areál hrůzy 35 let. Na jeho stavbě lidé ze Světlé kdysi pracovali hodiny zadarmo.

Město, které bazén koupilo, ho chce nyní od základů proměnit. „Odpočinkový areál připomínající loď,“ popsal jeho budoucí podobu současný starosta František Aubrecht. Historie bazénu je dlouhá a smutná. „Krásný a velký areál v centru. Škoda, aby ležel ladem nebo aby ho majitel využil k něčemu, co se nám nebude líbit,“ řekl Deníku bývalý starosta Světlé Jan Tourek před třemi lety v době, kdy se světelská radnice rozhodla že zchátralý areál i s pozemky koupí za deset milionů. Z toho šest stály pozemky, zbytek budovy. O stavbě koupaliště bylo rozhodnuto v osmdesátých letech, stavební práce dokonce začaly.

Jenže těsně před dostavbou přišly společenské změny a radnice od dokončení bazénu upustila. Místo toho získal v privatizaci areál soukromý vlastník. Ani ten však koupaliště nikdy nedokončil a neuvedl do provozuschopného stavu.

Jak to tehdy bylo, zavzpomínal Tomáš Rosecký, dnes jednatel Sportovního zařízení města. Několik let vedl městskou kroniku. „Vzpomínám si, že stavbu bazénu měly tehdy pod patronátem světelské sklárny. Lidé tam dokonce chodili ve svém volnu na brigády. Dostavěl se jen jeden bazén. Ale měly tam být dva. Jeden velký na pilotech,“ dodal.

Bazén ve Světlé



Koncem 80. let 20. století projekt města a světelských skláren.



Stavěl se s pomocí brigádníků



V plánu dva bazény, malý a velký



Projekt skončil po listopadu 1989. Rozhodlo o tom tehdejší vedení města.



V soutěži ho koupil soukromník

Plány na obnovu už v roce 2007



Město bazén odkoupilo zpět v roce 2019

Jak následně potvrdil, po revoluci získal areál soukromník. „Město vyhlásilo tehdy na koupi bazénu soutěž. Koupil ho Jan Malina. Provozoval pouze část areálu. Pak bazén koupilo město zpátky,“ upřesnil Rosecký. Jméno podnikatele Jana Maliny je na jedněch omšelých dveřích u bazénu dodnes, ale kontakt už dohledat nelze. Na dalších dveřích zůstal štítek se jménem již zapomenuté sklářské firmy. Nahoře v opuštěné restauraci zbyly kusy reklamních štítů Sport bar, Poker klub relaxa.

Jedním z těch, kteří na stavbě bazénu kdysi pracovali byl Jaroslav Mikeš, dnes vedoucí Klubu Českých turistů Sklo Bohemia.

„Odpracoval jsem tam spousty hodin v tehdejších akcích Zet, neboli zadarmo. Stavbu podporovaly sklárny, ale práce řídilo město. Dostal jsem dokonce ocenění nejlepšího brigádníka. Takže mě dost mrzelo, jak to s bazénem dopadlo. Jenže po revoluci přišel do Světlé starosta který byl Čech, ale žil v Holandsku a ten všechny práce na bazénu zastavil,“ upřesnil Mikeš. To, že se areál prodal soukromníkovi, nebyl podle jeho názoru dobrý nápad. „Byla tam i hospoda, ale jen chvíli. Já tam byl dvakrát, ale nic moc,“ poznamenal.

Podle sportovce Tomáše Roseckého pokud by se bazén v režii města dostavěl, tak by ho provozovalo určitě Sportovní zařízení města. „Jsou to vyhozené peníze. Nevěřím, že kdyby ve Světlé bazén zprovoznili, tak si na sebe vydělá. Město ho bude muset dotovat. Každý má doma auto. Může jet do bazénu do Brodu nebo do Jihlavy,“ poznamenal po odsouhlasení koupě bazénu v internetové diskusi Petr Novotný.

Jiný názor na to má dneska například sklářka Ivana Pospíšilová. „Já si už přesně nepamatuji, jak to tehdy se světelským bazénem bylo. Vím, že tam byla hospoda, ale nechodili jsme tam. Bylo to jen pro mladé. Byla bych ráda, kdyby se s tím areálem něco udělalo. Je to ostuda města a v okolí ke koupání nic není,“ dodala.

Také podle turisty Jaroslava Mikeše je dobrý nápad bazén znovu otevřít. „Ve Světlé ani v okolí žádné koupání není. Bazén je dobrá věc. Jenže podmínkou je, aby město mělo na provoz,“ zdůraznil.

Už před čtrnácti lety přitom chtělo město Světlá koupaliště oživit. V roce 2007 ho zařadilo mezi priority. Na obnovu mělo padnout okolo 40 milionů korun, město nechalo vypracovat studii. Jenže krach skláren ve Světlé tehdejší plány radnice zhatil.O nových plánech na vzkříšení bazénu psal nedávno Deník.