„Nejvíce se prodávají jedličky, kterých je několik druhů, nejoblíbenější je jedle kavkazská. Žádaná je i jedle bělokorá a jedle obrovská. Ta je jednou z mála, která provoní celý byt. Borovice černá je zase oblíbená kvůli své neobyčejné trvanlivosti dané velkým množstvím pryskyřice. Mezi další vyhledávané druhy patří smrk pichlavý neboli stříbrný. Nejlevnějším druhem je smrk ztepilý a přednost mu dávají ti, kteří mívají stromek jenom do Nového roku,“ popsal Josef Hošek z Rozkvetlého domova ve Žďáře nad Sázavou.

Aby vánoční stromeček co nejdéle vydržel, v první řadě musí být kvalitní a co nejčerstvější. To nejlépe splňují dřeviny z tuzemských plantáží, kde odpadá dlouhá cesta k zákazníkovi, jako je tomu u stromků ze zahraničí.

„Pokud se lidé rozhodnou pro stromek dovozový, měli by vědět, že tyto stromky mohou být z časových důvodů řezány už během září a října. Často k nám pak přicházejí zákazníci na poslední chvíli s tím, že jim takový stromek opadal dříve, než ho stihli ozdobit,“ přiblížil Josef Hošek, který stromečky na českých plantážích osobně vybírá, přičemž se řežou až těsně před prodejem.

Zákazníci by se měli při nákupu stromku přesvědčit, zda dřevina nemá zaschlý řez, aby byla schopná absorbovat vodu. „Pokud má stromek řez zaschlý, je možné ho zkusit zachránit takzvaným otvíracím řezem, kdy se odřízne asi třícentimetrový špalík, aby se obnovila možnost příjmu vody. Ne vždy se ale záchrana podaří,“ uvedl Josef Hošek. Nevhodné je také předčasné ořezání kůry kvůli budoucímu upevnění do stojanu, protože i tím stromek pozbude možnost příjmu vody.