I dnešní mladé rodiny znají rčení o zlatém prasátku. Mělo se ukázat tomu, kdo se nenechal celý den zlákat dobrotami a vydržel hladem až do štědrovečerní večeře. „Rodiče, aby děti nebyly zklamané, jim večer na zlomek vteřiny posvítili lampou na lesklé dřevěné prasátko, obalené zlatým staniolem. Důvěřivý potomek se nechal obelstít a byli spokojeni on i rodiče,“ přiblížila důchodkyně Kateřina Schwarzová z jihlavského dolního náměstí. Je nutno dodat, že elektřina nebyla, doma se svítilo jen lampami na olej, petrolej či svíčkami.

Už od rána se o Štědrém dnu vařila „štědračka“, polévka se vším, co v domácnosti bylo: brambory, kroupy, zelenina, řepa, kukuřice, houby, sušené ovoce… To aby vždycky bylo co jíst. Děti dostávaly chléb s medem, aby byly sladké a nezlobily. Hospodyně nesměly prát a zamilovaní psát dopisy, sic by se jim zle vedlo. Odpoledne se zdobil stromek. „Vystřihovali a lepili jsme řetězy z proužků papíru a oříšky jsme obalovali staniolem z čokolády, i bonbony jsme věšeli na stromek, kaštany a šípky a sušené švestky. Pomeranče jsme neznali a jako děti jsme za války milovaly limonádu z jedlé sody a octa, dělala bublinky a dala se přisladit. Peněz nebylo, ale rodiče nám vždycky vyšetřili nějakou dobrůtku,“ zavzpomínala paní Kateřina.

VIDEO: Na Štědrý den dostanou zvířata v Zoo Jihlava stromečky na jídlo i ničení

Štědrý den provázel v rodinách celý seznam zvyků, tradic a symbolů. Kdo si chtěl užívat zdraví, musel se za rozbřesku venku omývat ledovou vodou. Přes den panoval zákaz nadávání a klení. Hospodář nesměl čistit chlévy a stáje, aby dobytek nekulhal. Nohy u stolu se omotávaly řetězem, aby zloději nekradli a také aby se vlkům uzamkly tlamy, kdyby dostali chuť na ovečku.

O Štědrém večeru všichni čekali na první hvězdu a šlo se ke stolu. Hospodyně nosila tolik jídla, aby se všichni najedli a ještě zbylo. Jedl se kuba, hubník, čočková a hrachová polévka, pukance s mákem a medem i něco od masa včetně ryby.

Ke štědrovečernímu stolu se mohlo jen ve svátečním obleku. Pod talíř se dávaly mince či rybí šupiny, aby bylo dost peněz celý rok. Budoucnost se věštila pouštěním skořápek se zapálenou svíčkou v umyvadle. Rozkrajování jablíčka mělo ukázat hvězdu či kříž, neboli život a smrt. Roztavené olovo leccos odhalilo po nalití do vody. Střevíc prozradil, zda se děvče provdá a jak to všechno bude. Smetí z podlahy po štědrovečerní večeři se odnese na křižovatku, vyhodí se do povětří a zvědavec položí ucho k zemi. Uslyší hrát varhany či zvonit zvony a bude mít jasno. Nebo kouř ze sfouknuté svíčky prozradí, zda tazatel bude zdravý a zůstane doma, či na něj dolehne nemoc a odejde ze světa. Podobně když se ve světnici rozžehla lampa, zvědavci sledovali svoje stíny. Věštba u stínu, jemuž chyběla hlava, pro respondenta nevycházela právě dobře.