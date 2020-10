Dřevokazné houby rostoucí na podzim si nacházejí oblibu i u těch, kteří se dříve soustředili pouze na hřiby. „Měli jsme cestu do Nového Města na Moravě, takže jsme vzali i košík a vyrazili na houby. Ale úlovek nic moc. Našla jsem ale pár václavek, ty jsem dřív nikdy nesbírala. Tak jsem na ně zvědavá,“ ukazovala houby ve svém košíku Markéta Pindryčová z Brna.

Václavky se neupravují stejně jako jiné houby. Před konzumací musí projít delším varem. „Když jsou málo tepelně zpracované, tak mohou způsobit zdravotní potíže. Vynikající jsou na guláš, ale na smaženici bych je nedoporučoval,“ podotkl Pojezný.

Václavkovou delikatesu v podobě hub zavařených nakyselo si zase užívá rodina Bartošova ze Žďáru nad Sázavou. „Letos jsem na václavkách ještě nebyl, ale když jsou, tak je nakládáme,“ potvrdil Filip Bartoš.

„Někdo zavařuje jen hlavy václavek, ale já i nožičky, které zkrátím tak na polovinu délky. Nejprve je vařím v mírně osolení vodě, aspoň dvacet minut. Pak je scedím, nechám okapat, narovnám do sklenic a zaliji Dekem nebo obdobným nálevem. Občas přihodím pár koleček mrkve a kousek kopru, ale není to nutné. Pak už stačí jen zavíčkovat a sterilovat něco přes třicet minut,“ prozradila rodinný recept Alexandra Bartošová.

„Sterilovat lze i v obyčejném hrnci. Voda musí být asi tak do poloviny sklenic. Jakmile začne vařit, stáhne se teplota na první stupeň. Aby to jen probublávalo. Od začátku vaření to nechávám tak čtyřicet minut - houby chtějí dost. A václavky obzvlášť, protože jsou tuhé,“ dodala Bartošová.