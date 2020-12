„Nechodíme před Vánocemi do města se ženou ani tak za nákupy, jako spíš nasát vánoční atmosféru. A ten svařák, punč nebo horká medovina k tomu prostě patří. Chybí mi to,“ prohlásil.

Novoměstská radnice přišla s náhradním řešením. Právě milovníkům adventu a horkých nápojů je určena hra s příznačným názvem Tour de svařák. „Chtěli jsme nejen dopřát lidem vánoční atmosféru, ale také pomoci těm, kteří museli mít zavřené své provozovny,“ vysvětlil novoměstský starosta Michal Šmarda.

Hrací karty najdou zájemci ve dvanácti novoměstských restauracích, kavárnách či kioscích, které se do soutěže zapojily. Jedna z restaurací je i v nedalekých Maršovicích. „V jedné z těchto provozoven si kartu vyzvednou a dají si tam horký drink. Za to dostanou razítko a mohou se vydat na další místo. Za dalším razítkem a horkým nápojem,“ popisuje pravidla hry Michal Šmarda.

„Chtěl bych ale doporučit, aby se nesnažili nasbírat všechna razítka za jeden den, nemuselo by to dobře dopadnout,“ dodal s úsměvem.

Na hrací kartě je sice dvanáct provozoven, ale razítek stačí nasbírat pouze ´jedenáct. „To proto, že kiosek na Harusáku zatím není v provozu, když nejede sjezdovka,“ připomenul novoměstský starosta.

Hra je určena nejen dospělým, ale i dětem. Ty si namísto svařáku, punče či medoviny mohou dát horký džus nebo jiný teplý nápoj. I nealko se počítá, razítka do svých hracích karet dostanou i děti. „Soutěž trvá do 1. ledna. V tento den musí být soutěžní karta vyplněná a odevzdaná. A musí být na ní zakroužkovaný podnik, kde jim nápoj nejvíc chutnal. Pak stačí hodit kartu do schránky městského úřadu nebo vyfotit do zpráv na facebook města,“ vzkázala Aneta Linková z novoměstského úřadu.

Ze zakroužkovaných provozoven bude ve finále vybrána ta nejlepší. A z odevzdaných karet vylosováni tři výherci. „Ti pak dostanou poukaz do vítězného podniku,“ řekl Michal Šmarda.