Ačkoliv už mohli letos návštěvníci zoo vidět letové ukázky, od května do září budou každý den mimo středy vždy hodinu před polednem a ve tři odpoledne. Sovy a dravce budou opět předvádět manželé Školoudovi.

Pokladny budou od května do konce září otevřené denně od osmi ráno do šesti večer, návštěvníci pak budou smět v zoologické zahradě zůstat až do zhruba osmé hodiny, kdy se začíná stmívat. Vstupné je sto padesát korun pro dospělé a stovka pro děti, pro časté návštěvníky se pak vyplatí koupě permanentky. Zoologická zahrada v Jihlavě je totiž otevřena 365 dní v roce a tak je šancí na návštěvu více než dost.