Odběrové místo u jihlavské nemocnice se v pondělí 26. října přestěhovalo. Testování na koronavirus nově probíhá mezi nemocnicí a Domem zdraví, výrazně se ale mění příjezdová trasa.

Odběrové místo na testování nákazy koronavirem v Jihlavě. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Místo je jen o několik desítek metrů vzdálené od parkoviště, kde stál stan od jara až do neděle. „Ulehčí se dopravě kolem nemocnice,“ vysvětlila mluvčí Monika Zachrlová. Pro pacienti to znamená, že budou přijíždět úplně jinou cestou - musí jet z pelhřimovské výpadovky, zatočit u čerpací stanice a přes Rantířovskou ulici vjet do areálu nemocnice. Značení je navede.