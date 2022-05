Casting pro dívky i mladé muže se do jihlavského Cityparku vrátil po osmi měsících, na účasti ale nebylo znát, že pauza nebyla ani rok. Loni si přesun na podzim vyžádala pandemie koronaviru. Dívky tehdy musely stát frontu v rouškách, nechyběla ani všudypřítomná desinfekce a plexiskla. „Bylo to takové neosobní a jsme rádi, že je nyní situace tak příznivá. Dívky nejsou tolik nervózní,“ vypozoroval Jiří Zalabák.

Válka se projevuje i na castingu do modelingové soutěže Elite Model Look, chodí více dívek z Ukrajiny. „Rádi je podpoříme. Jsou to krásné dívky, stejně jako Češky. Jediné, co může být problém, že moc nemluví anglicky ani česky,“ krčí rameny sympatický šéf.

Podle něj je Jihlava výjimečná tím, že i když by člověk čekal stovky lidí, bývá jich méně. „Ale vždycky tu jsou zajímavé tváře. Dnes už jsme tu viděli čtyři a na úspěšnost v porovnání s počtem obyvatel to bývá jeden z těch úspěšnějších castingů, a proto se do Cityparku rádi vracíme,“ uzavřel po první půlhodince pondělního castingu, když za jeho zády stála ještě dlouhá řada dalších uchazeček.

Do krajského města se sjíždí zájemkyně z celého kraje. Chlapci stáli ve frontě sami, občas s přítelkyněmi, které také soutěžily. Dívky nejčastěji jezdily s kamarády nebo s rodiči. „Byla to moje první zkušenost, mám z toho docela dobré pocity,“ řekla Deníku po focení sympatická Nikol Kubíčková ze Žďáru nad Sázavou. Jestli zrovna udělala první krok do světa modelingu, zatím neví, ale i kdyby ne, je odhodlaná zkoušet to dále.