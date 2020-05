Lidé, kteří byli v posledních dnech v zahraničí a chtějí mít jistotu, že se nenakazili nemocí Covid-19, si nyní mohou test na koronavirus zaplatit sami. Od úterý 5. května je otestují zdravotníci v jihlavské a havlíčkobrodské nemocnici.

Testování na koronavirus. Ilustrační foto | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Vycházíme tím vstříc občanům, kteří potřebují testy nikoli z důvodu vážných zdravotních důvodů, ale například pro náhlá vycestování do zahraničí nebo pro pravidelné dojíždění za prací do ciziny. V praxi to znamená, že test si může nechat v našich nemocnicích udělat každý, kdo se zaregistruje prostřednictvím krajské aplikace a zaplatí částku 2 900 korun,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.