Lesy obnovují v Hybrálci postupně. Každý rok vysadí 30 tisíc sazenic

Oceňuje, že není na vše sama, vyzdobit betlém jí pomáhají sousedé, celkem jde o tři rodiny. Hybrálecké dekorace jsou v krajském městě Vysočiny známé, chodí se tam dívat i lidé z Jihlavy. Adventní putování na konci minulého roku tam návštěvníky nepřivedlo, letos by tomu ale už mohlo být jinak. To je však zatím daleko.

Pozitivní je také ekologická stránka aktivity. „Postavičky po změně výzdoby posílám na Plandry kamarádce, některé jsem dávala i do dětského domova na ulici Romana Havelky,“ vysvětluje Buchtelová s tím, že nic nevyhazuje. Jen pár rekvizit si pro případné další využití schovává.

Každý rok vymýšlí nové motivy a následně vyrábí neokoukané postavičky. Jak se po tolika letech hledají stále nová témata? „Ohledně inspirace se radím na facebooku ve výtvarných skupinách nebo s dalšími rodinami tady,“ popisuje umělkyně.

Počet obyvatel Hybrálce se zdvojnásobí, školka bude nezbytná

Zároveň s kamarádkou zdůrazňují, že v obci funguje několik spolků, které se starají o organizaci nejrůznějších akcí. „SDH Hybrálec organizuje většinu akcí. Je to masopust, kterého se účastní celá vesnice. Kromě toho je to třeba hasičský ples, karnevaly pro děti, tam jim ale pomáhá i veřejnost. A ještě tu jsou Hybrálecké ženy, fotbalisté a další spolky. Je jich hodně,“ vysvětluje Karolína Buchtelová. „Řekla bych, že aktivní je většina obce,“ uzavírá.