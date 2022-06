Samotný městys přitom zaplatí za svoz odpadů dva a půl milionu ročně. Pět set tisíc nazpět vybere od firem, které jsou zapojené do kolektivního systému. „Zbývají necelé dva miliony. Když si spočítám mzdové náklady na úředníka, který to bude administrovat včetně odvodů, to může být pět set tisíc, jsme na milionu a půl. A to právě pokryje zvýšená daň z nemovitostí. Zatím to vychází,“ konstatoval spokojeně starosta Jiří Doležal.

Koeficient daně z nemovitosti se zvedl právě v době, když radnice zavedla bezplatný svoz odpadů. „Jsem přesvědčen, že se to obci v řadě věcí vyplatí. Ubylo například černých skládek,“ řekl starosta.

Představitelé radnice tvrdí, že v oblasti nakládání s odpady není prakticky žádný systém zcela spravedlivý. „Nikdo zatím nenašel recept, jak to udělat, aby každý platil podle toho, kolik směsného odpadu skutečně vyprodukuje. Vážení by bylo asi nejlepší řešení, ale víme, jak to dopadá. Vede to i k tomu, že odpadky končí v cizích popelnicích a nebo za vesnicí. Dáte limit, od kterého je snížený poplatek a všichni ho najednou dosáhnou. Vůči tomu jsem skeptický,“ uvažoval nahlas starosta.

Jednou z možností podle starosty je apelovat na občany, aby třídili odpad,. „Pak teoreticky nemusí mít skoro žádný směsný. Pamatuji si, jak mi před třiceti lety někteří místní při zavádění známek na popelnice říkali, že žádný odpad nemají. A pak jsem je viděl, jak ho vozí na kotouči do lesa,“ zavzpomínal.

Toto chování nechápe například jihlavský učitel a aktivista Klaus Hübner. „Černé ovce budou vždy. Jak může někoho napadnout jet s autem do lesa a vyhodit tam pneumatiky?“ zamyslel se Hübner.

- v Batelově je svoz odpadů bezplatný



- radnice ušetří na úředníkovi, zbytek vykryje vyšší daň z nemovitostí



- problémy s odpady však v městysi jsou - u kontejnerů na tříděný odpad a na sběrném dvoře

K barevným kontejnerům se ale naučili jezdit cizí lidé a dělají nepořádek. „Když jsou popelnice v dohledu při projíždění městysem, tak tam v řadě případů končí i odpad, který tam nepatří. Nebo podnikatelský odpad,“ zmiňuje starosta Doležal.

Městys proto uvažuje, že pořídí fotopasti a pak podle registrační značky auta snadno najde hříšníky. Kamery se již osvědčily v krajském městě Vysočiny. „Už se nám stalo, že na jedno místo byl dovezen odpad. Pak si pachatel všiml, že je tam fotopast, tak si pytle naložil zpět,“ prozradil před ledy odpadový hospodář města Jan Machačík.

Problémy pak jsou i na sběrném dvoře, který je otevřený každou sudou středu, případně po domluvě. „Volají nám i lidé z okolních vesnic. Když je to elektrozařízení, za které my nic neplatíme, tak ať sem tu ledničku nebo televizi dovezou, to je mi jedno. Ale nábytek a takový odpad, tam za likvidaci platíme a nechceme ho od cizích lidí,“ vysvětluje starosta.