Nápad stěhovat psí útulek z Mírovky téměř do centra Havlíčkova Brodu udivil například Pavla Bártu. „Zvířata mám rád, ale psí útulek do města nepatří. Psi nejsou kočky. Dneska některé lidi rozčílí i komár. Je otázka času, kdy si začne na útulek někdo stěžovat kvůli tomu, že psi štěkají,“ poznamenal muž z Havlíčkova Brodu.

Důvody proč se útulek z Mírovky stěhuje, vysvětlila Deníku místostarostka Marie Rothbauerová. „Přestěhováním útulku město ušetří až 500 tisíc korun ročně,“ upřesnila. Jak dodala, psi v útulku Mírovka se počítají ročně na desítky. „Končí tam psi bez majitele. Je jich kolem dvaceti za rok,“ dodala Rothbauerová s tím, že psím tulákům budou od jara v areálu veterinární kliniky sloužit nové kotce s veterinární péči. V kotcích zůstanou měsíc. Když se nenajde majitel, postará se o ně po dohodě s městem psí útulek v Častoníně na Pelhřimovsku.

Ningerovu ulici v Chotěboři vylepší. Do změny zapojila radnice i obyvatele města

Tamní útulek Dej pac pro zvířata v nouzi na Vysočině provozuje Iva Raisová. Rozhodnutí města ohledně nového provozu útulku považuje za zvláštní. „Město Havlíčkův Brod nás kontaktovalo, ale já si neumím představit, jak bude nový útulek na klinice fungovat,“ podivila se Raisová.

Jak upřesnila, na Pelhřimovsku odchycený pes putuje do záchytného kotce a zůstane tam dvaasedmdesát hodin. Pak jde do útulku. „Nevím, proč mají psi zůstat v Brodě v kotci měsíc. To je dlouho. Zajímá mě, kdo je bude venčit. Kdo se o ně postará. Psy musíte venčit pravidelně. Zajímá mě, jestli bude mít klinika třeba karanténní kotec nebo speciální kotec pro agresivní psy,“ dodala Raisová s tím, že útulek v Častoníně je všem otevřený a ona ráda s péčí o toulavé psy poradí.

Policii to usnadní práci

Veterinární kliniku, která se bude o psy nově starat, provozuje Veterinární ambulance HB. Podle lékařky Martiny Šubertové je dneska běžné, že města zajišťují služby, jako jsou psí útulky, s pomocí externistů. „Naše klinika poskytne zvířatům kvalitní péči po všech stránkách včetně ošetření. Lékaři u nás slouží pohotovost, takže je klinika pro ubytování psů rychle dostupná,“ zdůraznila lékařka.

Veterinární klinika má pozemek, který nechá do jara upravit. Zbourá staré nepotřebné stavby a místo nich postaví moderní psí kotce. „O počtu jednáme s městem,“ dodala veterinářka. Město bude na provoz útulku klinice přispívat. Deník kliniku ve středu 15. března navštívil a se souhlasem tamní sloužící sestry natočil a nafotil několik snímků zahrady, kterou bude klinika přestavovat.

VIDEO: Nový most u Herlif jako tankodrom. Podívejte, jak se na něm auta zhoupnou

Podle ředitele městské policie v Brodě Jana Pavlíka odchytí strážníci v ulicích Brodu běžně desítky psů. „U většiny z nich zjistíme majitele. Tak není důvod je posílat do útulku. V Mírovce končí jednotlivci. Když bude od jara útulek přímo ve městě, nám to usnadní práci,“ konstatoval Pavlík.

Psí útulek v Mírovce provozují Technické služby města Havlíčkův Brod. Podle ředitele Václava Laciny zůstane areál bývalého útulku zatím prázdný, jako pojistka pro nutné případy. Jeho prodej není na pořadu dne. Kynoložka Eva Rippelová, která útulek v Mírovce vedla, ale končí na úřadě práce. „Paní, která se o útulek starala, to dělala skvěle. Nemůžeme jí ale nabídnout v technických službách odpovídající práci, tak jsme se dohodli na odstupném,“ vysvětlila místostarostka Marie Rothbauerová. Kynoložka Eva Rippelová vzkázala Deníku, že se k celé věci nebude vyjadřovat.