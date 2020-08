/FOTOGALERIE/ Která z deseti žen je nejlepší v kraji? Právě o tom teď mohou rozhodnout lidé svým hlasováním. Odstartoval totiž další ročník soutěže Žena regionu. Nejvíce želízek v ohni má Havlíčkobrodsko, naopak z Třebíčska nepřišla nominace žádná.

Karolína Koubová. | Foto: archiv soutěže

Co do počtu vítězí Havlíčkobrodsko. Odtud je hned pět nominovaných dam. Jednou z nich je třeba ředitelka Oblastního spolku českého červeného kříže v Havlíčkově Brodě Ilona Loužecká. „Ilonka je velmi srdečný člověk, který myslí většinou na všechny okolo sebe a všem pomůže s úsměvem na tváři. Žena regionu zní velmi závazně, ale víme, že by si to zasloužila, protože nás nikdy nezklame,“ svěřila se její kolegyně Jana Loužecká.