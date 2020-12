Na Novoměstsku letos plánují až sto padesát kilometrů strojově upravených běžkařských tras. O bílou stopu se postará pět spolupracujících partnerů.

O běžkařských tratích



* Na Novoměstsku letos upraví 150 km tratí.



* U Zubří se napojí na okruhy Bystřicka, u Jiříkovic přes Lhotku na tratě Žďárska.



* U Řečice se zase propojí na tratě vedoucí k Bobrové.

Koordinace se ujme mikroregion Novoměstsko a informovanost běžkařů zajistí Nové Město na Moravě. „Měli jsme schůzku, na které jsme se domluvili na novém konceptu. Sportovní klub Nové Město na Moravě bude mít na starosti příměstský okruh a základní okruhy. S dalšími stopami nám pomohou kluby z Řečice a z Pohledce, hotel Horník a také jeden vlastník skútru ze Slavkovic. Když nastanou ideální sněhové podmínky, budeme schopní upravit sto padesát kilometrů tratí,“ potvrdil Brabec.

Vyjedou i rolby

O co nejlepší stav základních tras, jako je například okruh vedoucí přes Medlovské údolí, se postarají rolby. Velkou část tratí ale upraví pomocí skútrů. „Takto bude propojené i Nové Město na Moravě a všechny jeho místní části,“ poznamenal novoměstský místostarosta Stanislav Marek.

Stopy z Nového Města na Moravě tedy povedou i do Hlinného, Jiříkovic, Maršovic, Olešné, Petrovic, Pohledce, Rokytna, Slavkovic a Studnic. Posledně zmiňované osady se navíc týká i jedna novinka. Studnice jsou totiž nejvýše položenou obcí na Vysočině a když začne sněžit, jsou okolní svahy bílé nejdříve. „Ve Studnicích umístíme jeden skútr. Aby bylo možné v případě, že vrcholové partie pokryje sníh, okamžitě projet stopy,“ upřesnil Brabec.

Postará se o to novoměstský sportovní klub. „Uděláme tam skiarénu Studnice,“ usmál se Jan Skřička ze Sportovního klubu Nové Město na Moravě.

V praxi to bude vypadat tak, že jakmile se naskytne příležitost pro úpravu tratí, dojede do Studnic autem člověk, který přesedne na skútr a vytvoří bílou stopu. „Je to jedna z variant, kterou můžeme více přispět k větší spokojenosti běžkařů,“ poznamenal Jan Skřička.

Milovníci bílé stopy se vše podstatné dozví na webových stránkách lyzovani.nmnm.cz. Právě tam najdou aktuální informace o úpravě tratí. „Měl by je sledovat každý, kdo si sem přijede zalyžovat. Projíždění tratí velice ovlivňuje počasí a my nemůžeme slíbit, že budou všechny pokaždé dokonale připravené,“ vzkázal běžkařům Skřička.