Na Vysočině vystavují snímky z mikroskopu: takto vypadá detail křídla motýla

/FOTO, VIDEO/ Co je důležité, zůstává očím neviditelné. Tak zní známý citát z knihy Malý princ z pera francouzského spisovatele Antoine de Saint-Exupéryho. Tato slova potvrzují i mikroskopické snímky, které vznikly skrze nejmenší elektronový prozařovací mikroskop na světě. Část snímků je vystavena v novoměstské nemocnici, a to do konce března. Druhá část je v Horácké galerii, kde bude do června letošního roku.

Snímky z elektronového mikroskopu jsou vystaveny v novoměstské nemocnici a ve vstupní hale Horácké galerie. | Video: Deník/Alena Dolníčková

„Obrázky z elektronového mikroskopu nám mnohdy připomínají běžné objekty, jako jsou květiny, zvířata či krajina. Přitom jsou něčím zcela odlišným. Viry, krystaly, buněčnými útvary,“ popsal výstavu Vladimír Kolařík, který se podílel na vzniku mikroskopu. Klenot Žďárských vrchů, zpívající lípa z Telecího, bojuje o evropský titul Beseda s tímto fyzikem se uskutečnila v rámci doprovodného programu výstavy Galerie a věda: Umění neviditelného. Kolařík přítomné seznámil s historií vývoje mikroskopů i s konkrétními snímky virů či bakterií. „S využitím elektronové mikroskopie se snažíme pomocí něčeho, co není vidět, zobrazit něco, co není vidět vůbec,“ sdělil s úsměvem Kolařík.