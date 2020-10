„Prosím vás, tatínek nejde probudit. Nereaguje vůbec na nic. Má cukrovku,“ informuje mladý muž záchranáře, kteří k němu zrovna přijeli. Ti se dají hned do práce – měří tlak, odebírají glykemii, nasazují kyslíkovou masku. Muž po chvíli začíná mluvit. Málokdo by věřil, že se jedná o trénink na gumové figuríně.

Záchranáři se mohou v novém Vzdělávacím a výcvikovém středisku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina zdokonalit při nácviku běžných i mimořádných situací. „Technika jde dopředu, simulační medicína je na dobré úrovni,“ potvrdil Michael Bouda, který dělá lektora. Simulovat lze všechny fyziologické funkce jako je tlak, okysličení krve, puls, arytmie, teplota, křeče. „Simulátor se dá nastavit i na částečně amputovanou končetinu nebo masivní krvácení,“ přidal zajímavost lektor.

Scénář, který bývá na deset až patnáct minut, může být plně automatický, při kterém pacient reaguje na podání léků nebo kyslíku. Je také možné, aby za zdí seděl lektor, který sleduje počínání záchranářů na obrazovce a může reagovat na situaci. „Pacient se chová jako člověk, záchranáři ho přivedou k vědomí a on začne komunikovat,“ prozradil Bouda.

Ve vedlejších dveřích pak trénuje biohazard tým. Ten na Vysočině má aktuálně jedenáct členů a funguje už několik let, v reálu zatím zasahovat nemusel. „Setkáváme se zpravidla jednou měsíčně, pokud je nestandardní situace. Probíráme novinky z naší oblasti, kontrolujeme naše vybavení,“ vyjmenoval člen biohazard týmu Zdeněk Jedlička.

Biohazard pracující ve dvojici má k dispozici biovak, do kterého v případě zásahu uloží pacienta. Záchranáři mohou k tréninku využívat i dekontaminační vanu. Jde v podstatě o uzavřený nafukovací stan, kde na zasahující osoby stříká dekontaminační látka, v praxi jde o persteril. I přes důkladné očištění pak oblek dočasně končí ve speciálním sudu a pokud by se nákaza potvrdila, byl by zlikvidován.

Třetí ukázka je pak u simulátoru vrtulníku – záchranář musí přistát u strmého svahu, vystoupit a následně ukáže i jak dostat zraněnou osobu do vzduchu. „Letos jsme zasahovali dvakrát, pokaždé ve Žďárských vrších,“ prozradil mluvčí záchranářů Petr Janáček. V dvanáct metrů vysoké místnosti mají možnost zkusit si vystupování na střechu, na balkon i do otevřeného okna.

Přestože se torzo vrtulníku nechová zcela stabilně, vše se dá ještě zkomplikovat a to simulací silného větru. K dispozici je i horolezecká stěna. Na té by zdravotníci měli získat správné návyky, aby pak při zachraňování životů pracovali automaticky.

Pustí tam i ostatní

Moderní středisko je bezesporu chloubou záchranářů, kteří plánují pustit tam i další složky integovaného záchranného systému, stejně jako odbornou veřejnost. „Do budoucna bychom chtěli kurzy první pomoci také pro laickou veřejnost,“ prozradil Janáček.

Jelikož je maketa vrtulníku celorepublikový unikát, mohli by do Jihlavy přijet i záchranáři z jiných krajů. Ale nebude to hned. „Jsme přestěhovaní z původních prostor, ale z důvodu epidemiologické situace jsou veškeré kurzy pozastaveny,“ řekl mluvčí. Školení se budou dopředu plánovat, každý den tam ale zřejmě probíhat nebudou. I tak se stihne proškolit téměř dvakrát více osob oproti předchozí budově.

Moderní je i středisko biohazard týmu. „Myslím, že dekontaminační sprchu máme na tréninky v republice jako jediní, ale jistý si nejsem,“ uvažuje nahlas Jedlička, a vzápětí dodal: „Ale jednoznačně jsme jedno z nejmodernějších v republice. Po stránce tréninku jsme na tom hodně dobře prostorově i vybavením.“