Máme vyprodáno, hlásí uhelné sklady v Humpolci. Sklad nabízel německé brikety a hnědé uhlí z Bíliny. Teď mají ve skladech prázdno. „To je kvůli odstávce na dolech, uhlí se netěží. Co jsme měli, jsme rychle vyprodali,“ potvrdila vedoucí skladu Lenka Kryštofová. Severočeské doly podle ní plánovaly odstávku na léto, teď s ní přišly už na jaře. „Ve špatnou dobu,“ podotkla. „Měli jsme objednáno šest nákladních aut uhlí a přijely jenom dvě. Takže zákazníci musejí počkat na léto,“ dodala Kryštofová. Jedním dechem zároveň doplnila, že zájem stoupá s tím, jak rychle rostou ceny plynu. Lidé se totiž bojí, že nebude vůbec.

Telefony drnčí od rána i ve skladu Romana Vaněčka v uhelných skladech Havlíčkův Brod. Jenže ptát se po uhlí budou zákazníci marně. I tady prodali veškeré zásoby a nové uhlí na skladě ještě není.

Na venkově a v malých městech si některé domácnosti nechaly staré topení na uhlí nebo dřevo jako pojistku. „Měsíčně mě uhlí stojí méně než plyn. Na konci roku jsem za plyn dal skoro padesát tisíc a uhlí mám za půlku,“ svěřil se Martin Jozífek z Havlíčkova Brodu. Bydlí na okraji města a přesto, že doma zavedli plyn, má i staré topení. „Bratr žije na vesnici, kde se plynofikovalo, ale většina lidí si tam nechala kamna. Lidé na vesnici jsou opatrní a říkají, co kdyby. Udělal jsem to také,“ dodal na vysvětlenou.

Doslova na doraz jedou uhelné sklady Jana Anděla v Jihlavě. „Něco málo ve skladech zbylo, ale to bude rychle pryč, protože severočeské doly nejdou. Zájem o uhlí se letos ve srovnání s loňskem výrazně zvýšil,“ řekl Deníku. Jak dodal, mají dnes zákazníci na trhu co do nabídky topiva omezené možnosti. „Brikety se vozí z Německa, černé uhlí se u nás netěží, tak zbylo jen to hnědé,“ vysvětlil uhlíř.

Měsíc a možná i déle si počkají zákazníci na uhlí z Třebíčských uhelných skladů T.U.S. v Jaroměřících nad Rokytnou. To, co měly v nabídce, už zákazníci vykoupili.

Podle mluvčího Severočeských dolů Lukáše Kopeckého se odstávka v dole dělá každý rok. „U nás začala v květnu. Trvá v řádu týdnů. V té době se opravuje a vyměňuje staré či poškozené důlní zařízení,“ vysvětlil Deníku. Doly zastaví práci v době, kdy podle Kopeckého teplárny výrazněji snižují provoz. Severočeské doly vytěží ročně asi deset milionů tun uhlí.

Vláda odložila zákaz používaní starých kotlů na uhlí, který měl začít platit od letošního září. Termín posunula o dva roky. Vláda to schválila na návrh ministerstva životního prostředí, oznámila už v dubnu na Twitteru ministryně životního prostředí Anna Hubáčková. Kabinet chce podle ministryně ulehčit domácnostem aktuálně zatíženým inflací, růstem cen energií a úvahami o odklonu od plynu. Podle ní se tento problém bude týkat minimálně 150 tisíc domácností. Resort životního prostředí dokonce nedávno omezil v kotlíkových dotacích na výměnu starých kotlů na pevná paliva i v programu Nová zelená úsporám podporu pro plynové kotle. Zároveň zvýšil dotaci na tepelná čerpadla. Úpravy mají omezit závislost Česka na zemním plynu z Ruska, jehož armáda před měsícem napadla Ukrajinu.

Kolik stojí uhlí



- hnědá kostka 505 Kč/metrák



- ořech I 495 Kč/metrák



- ořech II 490 Kč/metrák



- mix kostka ořech 500 Kč/metrák



- německé brikety 580 Kč/metrák