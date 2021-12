Organizátorka Zuzana McBain však byla i přesto spokojená. „Taky jsem registrovaná online, ale zaběhnu si to teď. Tento rok je to neoficiální setkání, spíš společenské než závodní. Chtěli jsme se pozdravit a oslavit tak tradičně konec roku. Jsem ráda, že na tento neoficiální závod běžci přišli, zároveň je ale pochopitelné, že mnozí nechtěli jít do davu. Letos zde navíc není ani žádné zázemí, ani asistence policie. Každý běží na vlastní triko,“ vysvětlila McBain.

Klučovka, jak zní přezdívka tohoto běhu, se letos mohla běžet v průběhu celého prosince. Mnozí běžci si ji přesto s ohledem na tradici schovali až na Silvestra, hromadného startu se však nezúčastnili. „Já jsem běžel sólo, letos je to zkrátka jiný běh. Ten masák má svoje kouzlo, jinou atmosféru. Teď to někdo pojme tak, že se sejde skupina a běží jen tak rekreačně, s pokecem, někdo si stejně jako já chce dát do těla. Chtěl jsem tak završit konec roku. Navíc mě těší, že jsem startovným mohl přispět na Denní centrum Barevný svět,“ uvedl závodník Jan Pánek, který desetikilometrovou trať uběhl v čase 49:29.