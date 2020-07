Beneš řekl, že pořadí uchazečů o stavbu nového bloku by firma ráda měla na konci roku 2022, tendr chce vypsat letos v prosinci. Smlouva s dodavatelem má být připravena k podpisu nejpozději do 30. června 2024.

Havlíček rovněž potvrdil, že nový blok elektrárny by se měl začít stavět v roce 2029. „Očekávaná suma za stavbu bloku v současných cenách je zhruba šest miliard eur, tedy kolem 160 miliard korun,“ uvedl v úterý Beneš.

Je to důvod k velké oslavě a krok správným směrem, shodl se jednoznačně šéf krajské hospodářské komory na Vysočině Richard Horký s náměstkem hejtmana Vysočiny a starostou Třebíče v jedné osobě Pavlem Pacalem. „Zvýší se počet pracovních míst v regionu. Však v Česku půjde o největší investici v dějinách po roce 1989,“ poznamenal Horký.

Podle jeho zjištění bude práce až pro další čtyři tisíce lidí k těm, kteří už v návaznosti na Dukovany zaměstnání a příjmy z firem mají. „Hospodářské krize jsou zákonitost, která přichází v pravidelných periodách. Koronavirus tu současnou urychlil, po krizi přijde doba růstu a prosperity. Vše co souvisí s dostavbou Dukovan a prodlužováním provozu stávajících čtyř bloků k roku 2040, je výraznou antikrizovou prevencí, lidi na Třebíčsku a v okolí pocítí dobrý vliv,“ zhodnotil Horký.

Podle jeho slov řádově polovina zakázek má při stavbě jít tuzemským firmám. „Bude to znamenat rozmach sídel v širokém okolí – Hrotovic, Třebíče, Moravského Krumlova a dalších,“ řekl.

O dostavbu se uchází několik zahraničních firem. „Například korejská KHNP uvedla, že jeden blok pro ni znamená dvacet hektarů doprovodných staveb, které se týkají ubytování, bydlení, skladování. Jinými slovy, vyrostou vily pro manažery, řadovky, rodinné domy, ubytovny, skladovací haly. Bude to roztroušeno po pomezí Vysočiny a Jižní Moravy,“ zdůraznil Horký.

Pacal připomenul proměnu Třebíče v době před čtyřiceti lety, kdy stát rozhodl, že k Dukovanům umístí jadernou elektrárnu. Předurčil zdejší život na desítky roků. Výrazně změnil nenápadné území blízko hranic. „Zdvojnásobil se počet obyvatel Třebíče, teď přijdou další. Udrží se zdejší jaderné know-how. Bude to znamenat všeobecný rozvoj, krok dopředu. Noví lidé, kteří přijdou, už tu zůstanou bydlet,“ shrnul starosta.

Obchvat Třebíče

Důležitým prvkem bude například stavba obchvatu Třebíče. Má začít v roce 2026 tak, aby v listopadu 2029 byla silnice hotová a mohly po ní jet velké komponenty pro jaderný blok.

„Obchvat je důležitý, podle mých rozhovorů s lidmi z Ředitelství silnic a dálnic ani jinudy vést nemůže, je už ve vládních prioritách. Splní i funkci lepší dostupnosti pro lidi z Boroviny, kteří se například mnohem lépe dostanou do nákupní zóny Stop Shop,“ řekl Horký. Upozornil, že poslední slovo bude mít Brusel. „Když však mohou stavět Maďaři a Brusel jim to posvětil, předpokládám, že budeme moci stavět i my,“ dodal.

Projekt dostavby Dukovan o pátý blok má na starosti dceřiná firma ČEZ s názvem Elektrárna Dukovany II (EDU II). Rozpočet na zajištění přípravy stavby bloku a chodu společnosti EDU II pro první fázi projektu do poloviny roku 2024 činí podle smlouvy 3,4 miliardy korun. "Pro stát je klíčové, že se investor zavazuje do roku 2024 dojednat smlouvu s dodavatelem a intenzivně pokračovat v přípravě nových jaderných zdrojů. Tak aby nový blok Dukovan uvedl do provozu v roce 2036. Což znamená zajistit stabilitu a energetickou bezpečnost a zároveň dodávky levné a bezemisní elektrické energie," uvedl Havlíček.

Beneš řekl, že není v zájmu ČEZ vyřazovat ze soutěže o stavbu Dukovan některé zájemce ještě před tendrem. Možnou účast čínských a ruských firem kritizuje část opozice. „V zájmu ČEZ je mít v soutěži co nejvíce uchazečů, kteří budou proti sobě soutěžit, a tím pádem se vzájemně nutit k vylepšování nabídek, protože potřebujeme získat co nejlepší nabídku nakonec. Z tohoto důvodu není zájmem ČEZ, aby kohokoliv vyřazoval," uvedl generální ředitel.

„Na druhé straně, ve smlouvě mezi státem a ČEZ, kterou jsme podepsali, jsou popsány základní bezpečnostní zájmy státu a způsoby jejich prosazování, a zde se říká, že stát může i v průběhu soutěže nebo na jejím konci říct, že chce některého z uchazečů z bezpečnostních důvodů vyřadit," řekl Beneš. Dodal, že Havlíček i premiér Andrej Babiš mají na záležitost podobný pohled jako on a jsou pro to, ponechat co nejvíce uchazečů v soutěži co nejdéle.

Vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl v úterý uvedl, že Česko Dukovany nedostavuje, ale nahrazuje polovinu kapacity jejího současného výkonu. Současné bloky elektrárny by podle dřívějších informací měly být odstaveny zhruba v letech 2035 až 2037. Teď se hovoří o tom, že elektrárna bude fungovat v souběhu staré a nové části po několik, zřejmě až deset let.

Míl a jeho tým povede v Bruselu jednání s Evropskou komisí o takzvané notifikaci pro nový zdroj, která podle některých odborníků může být pro projekt klíčová. Evropská komise bude plánovaný jaderný zdroj zkoumat a schvalovat především z hlediska možné nedovolené veřejné podpory od státu.

Stát dá sedmdesát procent

Nový jaderný blok v Dukovanech by stát měl při výstavbě financovat bezúročně, za provozu se počítá s dvouprocentním úrokem. Stát by se měl na stavbě podílet ze sedmdesáti procent. Zbytek by měl zaplatit ČEZ, který bude hradit také všechny případné dodatečné náklady.

Možnou stavbu nového jaderného zdroje v Česku několik předcházejících let brzdily nejasnosti o způsobu financování, konkrétní obrysy začíná dostávat projekt až v posledních měsících. Dlouhodobě proti stavbě nového jaderného zdroje v Česku protestují ekologové, už se objevily výhrady i ze sousedního Rakouska. Obyvatelé v okolí Dukovan proti projektu nevystupují.