Třebíč: fronta z očkovacího centra se táhla až na silnici

Nevíte, jakými vakcínami očkují, ptá se důchodkyně, která zrovna přišla k mobilnímu očkovacímu centru v Třebíči. Dva muži, kteří už stojí ve frontě, shodně odpoví, že Pfizerem a Johnsonem. „Než abych dostala Johnsona, tak to radši půjdu domů. Četla jsem, že vydrží jen dva měsíce. A to já nechci. Chci, aby mě to chránilo déle,“ prohodí razantně žena. „Tomu nevěřte, to jsou hlouposti,“ smějí se muži. Nakonec žena dostává Pfizera a je spokojená.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Fronta před očkovacím centrem. | Foto: Deník/Jiří Kašpárek

Fronta na očkování bez registrace se táhne z provizorního centra na Hájku až ven. Celý den přitom mrzne. Ani po několika hodinách řada neubývá. Zájem lidí je obrovský. „Frontu jsem čekal, ale stejně mě překvapilo, jak je dlouhá. K první dávce mě přesvědčil doktor. Myslím si, že někteří očkování zbytečně odkládali. Měli jít radši už v létě, kdy to nebylo tak hektické. Teď určitě lékaři ani neví, kde jim hlava stojí,“ komentuje situaci Libor Dvořák, který si přišel pro třetí dávku. Výjimkou není ani dvouhodinové čekání. Ne každému se líbí. „Tak tady čekat nebudu, musím se postarat doma o děti,“ ozve se z davu. Kromě fronty ještě lidé zůstávají patnáct minut v čekárně. Lékaři mezitím zjišťují, jestli očkovaní nebudou mít alergickou reakci. Desítky betlémů. Na třebíčském zámku začala tradiční vánoční výstava, podívejte Pro vakcinaci si přišla také paní Dana, která ji dříve zpochybňovala. Bála se vedlejších účinků. Své příjmení si nepřála zveřejnit, redakce jej zná. „Na Facebooku jsem si přečetla, co se všechno může stát. Vyděsilo mě to. Vakcínami jsem si dlouho nebyla jistá. Nakonec jsem si o tom ale zjistila víc. Pozitiva jasně převažují. Ty stránky, které to zveličují, jsem si zablokovala. Mám píchnutý Johnson, doktor mi ho tu doporučil,“ říká už optimisticky žena, která se odhodlala k první dávce. Není jediná, která si přišla pro první dávku. Petr Knotek se obává, že by bez vakcíny nemohl příští rok chodit na akce. „Doteď jsem neměl důvod si pro vakcínu jít. Jsem zdravý a v práci se pravidelně testujeme. Vždycky jsem byl negativní. Ale s tím, jak se to teď vyvíjí, bych se na jaře určitě nikam nedostal. A s kamarády už začínáme plánovat, kam všude pojedeme. Z očkování strach nemám, ale radši jsem si na odpoledne vzal z práce volno,“ vypráví čerstvě naočkovaný. Pro třetí dávku si přišel Jan Semerád. S covidem má zkušenosti, před rokem byl nemocný. „Večer jsem se vzbudil, měl jsem teplotu a nemohl se hnout. Tak moc mě bolela záda. Další dny už to bylo lepší a nakonec jsem měl lehčí průběh. Nechci riskovat, že to chytnu znovu. Žiju totiž poblíž náměstí, kde chodí hodně lidí. Snad bude brzy už pokoj,“ vyhlíží lepší budoucnost Jan Semerád.

Předplatitelům zobrazujeme méně reklamy a nabízíme jim více čtení. Předplaťte si Deník.cz. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu