Sofie Ondráčková test zvládla. I když se jí tyčinka v nose nelíbila. Stejně jako její matce Zuzaně Ondráčkové. „Zkoušeli jsme to doma, aby se malá nebála. Nejsem z toho nadšená. Nechápu jaký to má význam. Navíc dvakrát týdně,“ poznamenává.

Testování v ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou



Školka – 49 dětí celkem

39 - přišlo

2 - bez testu

5 - ostatní jiné povinnosti, lékař a podobně

0 - pozitivní



Základní škola - 100 žáků

u 7 dětí rodiče test odmítli

0 - pozitivní

Podle učitelky Dostálové se do mateřské školy ve Ždírci vrátí většina dětí. I ty, co chodí do speciální třídy. „Jedna maminka volala, že s testem nesouhlasí. Tak dítě zůstane doma,“ vysvětluje učitelka. Jak zdůrazňuje, testy výtěrem z kraje nosní dutiny dětem dělají rodiče.

Učitelky jen vzorek zkontrolují. Když není pozitivní, dítě může do třídy mezi kamarády.

Ne každé dítě test zvládne. „Ne, nechci,“ brání se malá Zuzka. Nepomámá přemlouvání ani hra na testování plyšáka. „Nedá se nic dělat,“ krčí rameny učitelka a vysvětluje rodičům, že Zuzka mezi kamarády nesmí. Rodiče berou dítě k lékaři. Ten ho otestuje třeba lízátkovým testem a vydá potvrzení. To školka uzná. „My bohužel nemůžeme testovat dítě jinak, než výtěrem z nosu,“ povzdechne si učitelka.

O patro výš nad školkou čeká na testování ve třídě třetí B způsobně v rouškách šestnáct školáků. Jak se testovat, ukazuje dětem učitelka Naděžda Smejkalová a jedna zdravotní sestra. „Testovat se žáci budou sami ve třídách. Zdravotníky z havlíčkobrodské nemocnice jsme pozvali, aby rodiče neměli obavy. Test odmítli jen čtyři rodiče. Takže sedm dětí se bude učit doma,“ vypočítává ředitel školy Ota Benc.

Všichni negativní

Školáci berou test jako zábavu. „Vím, jak se testuje. Já to umím. Táta mi to ukázal. On se testuje pravidelně,“ chlubí se třeťák Vít Šindelář. Test výtěrem z nosu provádí každý školák sám. Na šťastnou čárku děti čekají s napětím. „Hurá, jsem negativní,“ ozývá se za chvíli z lavic, jako kdyby šlo o jedničku při zkoušení. Jako držáky na zkumavky dostali žáci zvláštní kostky, které nechala školy vyrobit.

Podle ředitele Bence čeká školáky ve Ždírci nejen testování na covid dvakrát týdně. Ale také učení v rouškách a takzvané rotování. „První týden jdou do školy žáci prvního až třetího ročníku. Ostatní ročníky se učí doma. Další týden naopak,“ upřesňuje.

V pondělí se ve Ždírci vrátila do lavic necelá stovka dětí. „Testování je v pondělí a ve čtvrtek. Kdo je pozitivní v pondělí, jde sám domů a pak s rodiči na PCR test. Ve čtvrtek je to horší. Pozitivní žák jde do karantény, a celá třída s ním. Celá třída musí také jít na PCR test,“ vysvětluje ředitel.

A přidává zajímavost: „Jeden školák chtěl po učitelce potvrzení, že není pozitivní, aby mohl jet za babičkou,“ usměje se. Žádný školák ve Ždírci v pondělí pozitivní nebyl, pozitivní test se neukázal ani v mateřské škole.