„S tím koresponduje i víkendová dodávka tisíce odběrových setů,“ řekla mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová. Tyto pomůcky se rozdělí mezi všechny krajské nemocnice a záchranáře, kteří stále dělají odběry v terénu, tedy mezi veřejností.

Jak funguje odběrový stan?

Do odběrového stanu se jezdí autem, jeho návštěvníci musí být indikovaní hygienou, případně praktickým lékařem. „Pacient zajede do odběrového stanu a nevystupuje. Po celou dobu musí mít na obličeji roušku, kterou sundá až na pokyn zdravotníků, kteří provedou výtěr,“ popsala za zřizovatele už dříve mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

V novoměstské nemocnici je od pondělí zaškolený šestičlenný tým odběrových sester a dobrovolnic – mediček. Fungovat budou denně od devíti hodin ráno do jedné odpoledne. Testování vzorků funguje i v Jihlavě, ty z Nového Města na Moravě se ale budou posílat do brněnské laboratoře IFCOR. Například z Havlíčkova Brodu se pak vzorky posílají do Hradce Králové, informovala už dříve hygiena.

V Pelhřimově by pak měli první pacienty otestovat v úterý od půl desáté, i tam bude provoz čtyři hodiny denně. „Odběry budou zajišťovat jak zaměstnanci nemocnice, tak dobrovolníci z řad mediků a studentů dalších vysokých škol se zdravotnickým zaměřením,“ uvedla Svatošová.

V Kraji Vysočina se začalo testovat nejdříve v červeném stanu na parkovišti před Nemocnicí Jihlava, později se přidala i laboratoř. Od osmnáctého března v krajském městě udělali devět set padesát odběrů. Přesně o tři stovky odběrů méně mají na svém kontě v Havlíčkově Brodě, tam odběry začaly 23. března. Od prvního dubnového dne testují veřejnost i v Třebíči, zatím tam zavítalo šestasedmdesát osob s podezřením na koronavirus. Do celkového součtu je pak potřeba započítat i 486 odběrů, které od šestého března udělali v sanitkách krajští záchranáři.

Vyšší počet odběrových míst by mohl stát za prudkým nárůstem pozitivně testovaných. „Mohlo by to narůst, ale jen díky vyšší četnosti, na testy se dostanou i lidé s mírnějšími příznaky nebo ty v preventivní karanténě. Je větší šance, že se něco objeví,“ uvažoval nahlas v pondělí večer hygienik Jiří Kos.