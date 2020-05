Tereza Maxová s dárci pomohli dětem z osmi domovů na Vysočině

Vysočina - Nadace Terezy Maxové podpořila díky svým dárcům dětské domovy a ústavy na Vysočině. Celkem přes 215 tisíc korun putovalo do osmi zařízení, a to do Výchovného ústavu a Dětského domova se školou Počátky, Soukromého dětského domova Budišov-Holeje, Výchovného ústavu, Základní školy, Střední školy a Střediska výchovné péče Velké Meziříčí a do dětských domovů v Náměšti nad Oslavou, Senožatech, Rovečné, Hrotovicích a Nové Vsi u Chotěboře.

Nadace Terezy Maxové podpořila díky svým dárcům dětské domovy a ústavy na Vysočině. | Foto: Nadace Terezy Maxové