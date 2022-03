U Sberbank mělo hlavní účet i devět příspěvkových organizací kraje, šlo zejména o školy. Další instituce tam měly vedlejší účty. „Částka, která se týká příspěvkových organizací, je v jednotkách stamilionů. Určitě nebude v miliardách,“ odhadl ředitel krajského úřadu Zdeněk Kadlec a dodal: „Do tří miliard je celkový problém Kraje Vysočina, když pomineme fyzické osoby a obce.“

Vysočina se snaží zachránit miliardy korun, mají je u končící ruské Sberbank

Houška také uznal, že příspěvkové organizace nyní nemusí mít peníze na investice, které však platí ze svého jen v ojedinělých případech. „Budeme se snažit jim pomoci, aby nepřišly o evropské dotace nebo nemusely zastavit rozestavěné stavby,“ řekl.

Kraj nyní hledá novou banku, nejradši by do budoucna rozložil peníze do dvou institucí. „Každý měsíc nám chodí sdílené daně, nejsme úplně bez peněz a víme, co si můžeme dovolit,“ rozptýlila mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová obavy z toho, že hejtmanství bude bez peněz. „Pokud by chyběly naše vlastní prostředky, půjčíme si. I v minulosti jsme měli kontokorentní úvěr,“ dodal Houška.

Zároveň také Kadlec popřel, že by někdo kdy rozhodl, že bankou Kraje Vysočina bude Sberbank. „Naší bankou byla rakouská Volksbank a když se dostala do potíží, prodala své pobočky Sberbank. A ta respektovala původní smluvní podmínky. Byli jsme pro malou českou Sberbank top klientem a podle toho se k nám chovala,“ konstatoval Kadlec.

I když ředitel krajského úřadu v minulosti opakovaně řešil, jestli u banky zůstat, Česká národní banka ho vždy ujistila, že není důvod ke znepokojení. „Dneska všichni víme, že to rozhodnutí bylo chybné a my jsme měli včas utéct. Po bitvě je každý generálem,“ uzavřel Kadlec.