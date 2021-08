Dobová hudba, historické kostýmy, šermíři, spousta stánků a v neposlední řadě horkovzdušné balóny. Sobotní část Historických slavností Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna v Telči přinesla bohatý program.

Historické slavnosti v Telči a lety balónem. | Video: Deník/Jana Kudrhaltová

Letošní ročník slavností se nesl v duchu hned několika půlkulatých výročí. „Historické slavnosti slaví patnácté výročí. Rovněž patnáct let je to i od podpisu Memoranda Regionu Renesance a 495 let uplynulo od narození Zachariáše z Hradce,“ uvedla Věra Peichlová, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu telčského městského úřadu.