Kvůli bouřkám s větrem a přívalovými dešti zasahovali hasiči na Vysočině od pátečního odpoledne minimálně na 40 místech, události se obešly bez zranění.

„Kvůli stoupající hladině říčky Bystřice jsme v pátek večer evakuovali tábor u zříceniny hradu Aueršperk," uvedla mluvčí hasičů Petra Musilová.

Páteční odpolední bouřky zaměstnaly hasiče napříč celou Vysočinou. Ve Žďáře nad Sázavou vyprostili dvě auta, která uvízla v zatopené silnici. U Opatova na Třebíčsku zase kvůli prudkým dešťům zaneslo naplavené bahno místní vozovky.

Nebezpečně to vypadalo také v Brtnici na Jihlavsku, kde se částečně sesula hráz rybníka. "Hasiči preventivně upustili asi 20 centimetrů vody,“ uvedl operační důstojník Tomáš Pešl. Dále během pátečního odpoledne a večera hasiči odstraňovali stromy, padající na vozovku.

Podle Petra Janouška z Českého hydrometeorologického ústavu v Jihlavě spadlo v pátek 14. srpna v Jihlavě 28 milimetrů srážek. Další deště hlásí meteorologové i na sobotu.

Bouřky by měly řádit v Česku i v sobotu, výstraha je vydána téměř pro celé území ČR s výjimkou Moravskoslezského a části Olomouckého kraje od 12:00 do 20.00. Neměly by ale být tak silné jako v pátek.