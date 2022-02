„S rodinou si denně volám. Na Ukrajině mám rodiče, manželku a dvě děti. Mají strach a já mám obavy o ně. Zatím jsou však v bezpečí. Odjeli do jedné vesničky poblíž Polska, aby byli dál od bojů. To se ale může kdykoli změnit,“ obává se Smahlii a dodává, že má možnost rodinu přivést do Česka.

„V práci nám nabídli, že našim rodinám pomohou. Že pro ně přijedou k hranicím a v Česku je pak ubytují. Ta moje zatím nechce přijet, protože je relativně v bezpečí. Jakmile se změní, přijedou. Ale to se týká jen manželky a třináctileté dcerky. Rodičům je totiž už hodně přes sedmdesát let. A syn tam bude muset zůstat, má zakázáno vyjet,“ říká zasmušile Smahlii, který pracuje ve stavební firmě.

Jeho synovi je dvaadvacet let. Kvůli mobilizaci se musí do devadesáti dnů přihlásit k nástupu do armády. „Je jedno, jestli bude, nebo nebude chtít. Bude muset narukovat. Manželce se to nelíbí. Které matce by se to líbilo?“ táže se starostlivý otec. Oba mají zkušenosti z povinné vojenské služby. V té sloužili dva roky. „Čekám, že taky budu muset na Ukrajinu jet bojovat, jakmile mi přijde povolávací příkaz. Nevyhnu se tomu a nemám v plánu to nechat bez odezvy,“ popisuje s rozvahou.

Jednomu z jeho kolegů už povolávací rozkaz přišel. „O Ukrajině a válce se tady bavíme hodně. Teď o to víc. Každého z nás se to týká, máme tam svoje příbuzné a přátele. Člověk se tomu nevyhne. A nevyhne se tomu ještě pěkně dlouho,“ uvědomuje si ukrajinský dělník, který může brzy být vojákem.

O válce a Putinovi si myslí své. „Putina válka baví. Je to blázen a okupant. Nejradši by asi chtěl, aby byl celý svět pouze Rusko. Proti Rusům samotným ale nic nemám. Jsou to úplně obyčejní lidi jako my všichni. Také nechtějí umírat. V Rusku jsem pracoval deset let a s Rusy jsem úplně normálně vycházel. Ze všeho nejvíc jsem rozhodně proti válce,“ přibližuje svůj postoj Alexandr Smahlii.