Finále bylo kvůli koronaviru pětkrát odložené a nakonec se konalo až patnáctého května. „Po asi čtvrtém přesunutí už bylo jasné, že takhle to dál nejde a začal se vymýšlet koncept, kdy sejde z honosného galavečera,“ vzpomíná dnes sympatická dívka.

Finále si i v online verzi a bez diváků však jeho účastnice užily. Těsně před ním ještě nacvičily úvodní taneční vystoupení, do kterého vstoupil i moderátor Jakub Kohák. „Tím jsme vlastně vyřešili fakt, že nebyl čas nacvičit choreografii na celou písničku,“ směje se Simona Šimková s tím, že lidé mohou výsledek vidět na internetu.

Pandemie nakonec ovlivnila i samotný průběh finále. „Většina toho, co viděl divák, byla sestříhaná videa z našich soustředění z léta, z přehlídek a focení, které jsme absolvovaly,“ poodhaluje zákulicí Simona Šimková. Finalistky se vždy během online vstupu převlékly, nastoupily na pódium a tam záhy převzaly ceny.

V sedmém nebi

Jihlavská rodačka si odnesla hned dvě. Za titul Miss Sympatie ČR 2020 vděčí fanouškům, za Miss Silueta ČR 2020 pak své atletické minulosti. Na obě ceny mohla směle pomýšlet, nedělala si ale velké naděje. „Já jsem nečekala nic, vždy je lepší nemít přehnaná očekávání a radši se nechat překvapit. A já byla překvapená hned dvojnásobně,“ směje se. Upřímně ale přiznává, že v titul Miss Sympatie za nejvíce diváckých hlasů doufala a obzvlášť si ho cení. „Co se týče druhého titulu, co si budeme povídat, když ženě pochválíte postavu, je v sedmém nebi,“ dodává.

I přes úspěch v soutěži krásy však nechce končit se svojí profesí televizní reportérky TV Nova. „V mém srdíčku má stále první místo novinařina. Ale je pravda, že už během soutěže, tedy před samotným finále, jsem dostala nabídky na focení a různé akce, kterých bych se mohla zúčastnit,“ říká a hned jmenuje třeba billboardovou kampaň pro jabloneckou bižuterii, která odstartuje toto léto. Stát se tváří festivalu Jablonecké bižuterie je podle ní skvělý „vedlejšák“.

Transparenty a šampaňské

Reakce okolí pak finalistku mile potěšila. „Upřímně jsem si myslela, že mé okolí soutěž až tak neprožívá. Věděla jsem, že mi fandí, ale takové ovace a haldu gratulací které jsem po finále dostala, jsem nečekala,“ přiznává. Její rodina měla doma transparenty Fandíme Simče a připravené šampaňské. „V rámci online finále totiž byla možnost, že se připojí rodina a bude v malém okénku občas vidět v přenosu,“ vysvětluje Simona. Korunku a šerpu si pak prý doma vyzkoušel i přítel.

Ohledně práce pak bylo vtipné, když byla den po finále spolu s vítězkami pozvaná do Snídaně s Novou. „Takže já jsem vlastně první den po finále šla do práce s korunkou. Na chodbách mě kolegové zastavovali a gratulovali,“ pamatuje si. Blahopřejí jí také lidé, kterým volá kvůli rozhovorů do reportáží. „Překvapilo mě, že povědomí o soutěži je opravdu takové,“ přiznává.

I když si původně myslela, že soutěž bude spíše zábava, nyní vidí i přínos do života. „Přinesla mi řadu kontaktů, které využiji i do budoucna. Díky Miss jsem už dostala i nabídky na focení různých kampaní, nebo účasti na různých akcích, které se teprve budou konat. Před soutěží by mě opravdu nenapadlo, že bych se mohla uchytit i v tomto odvětví. Ale jak pozoruji, i holka se 169 centimetry tady má své místo,“ usmívá se závěrem.

Byla na praxi v Jihlavském deníku

Simona Šimková přitom zanechala stopu i v redakci Jihlavského deníku, před několika lety psala články v rámci praxe. „To jí bylo asi šestnáct let a už tehdy to byla kočka, na které respondenti mohli oči nechat. Pár týdnů u nás v redakci strávila a pamatuji si, že na svůj věk mluvila s lidmi napřímo, suverénně, pokládala otázky tak přirozeně a nebála se na nic zeptat, že jsme s holkama v redakci koukaly,“ vzpomíná její tehdejší kolegyně Jana Kodysová.