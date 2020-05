Některé drobné toky na Moravě vyschly. Průtoky v ostatních jsou podprůměné

Některé drobné toky v povodí Moravy v dubnu vyschly. Průtoky v ostatních tocích jsou výrazně podprůměrné, a to v rozmezí tři až 38 procent obvyklého dubnového stavu. Oznámil to mluvčí státního podniku Povodí Moravy Petr Chmelař. Stav by se ale mohl zlepšit, počínaje dneškem se má mírně ochladit a má i zapršet.

Vyschlé koryto řeky Moravy - Vyschlé koryto řeky Moravy 23. srpna 2018 u Lanžhota na Břeclavsku. | Foto: ČTK

Hladiny vodních toků nyní podle mluvčího vykazují setrvalou tendenci, případně lehký pokles. Nejhorší situace je na řece Romže ve stanici Stražisko, vykazuje tři procenta obvyklého stavu, dále Velička ve Strážnici (pět procent), Rožnovská Bečva ve Valašském Meziříčí (sedm procent), Vsetínská Bečva v Jarcové a také Jevišovka v Božicích jsou na 11 procentech. „Některé drobné toky jsou již vyschlé úplně. Situace je ale velmi vážná také na významných vodních tocích - například v největší moravské řece Moravě protéká jen okolo dvaceti procent běžného dubnového průtoku," uvedl mluvčí. Pomáhají přehrady Stav toků dlouhodobě zlepšují vodní nádrže, které upouštějí více vody, než kolik do nich nateče. Za poslední týden šlo o více než milion metrů krychlových, za celý měsíc duben byl rozdíl mezi přítokem a odtokem téměř 4,5 milionu metrů krychlových. Nejvíce se na tzv. nadlepšování stavu toků podílí přehrady Vranov, Nové Mlýny a Vír. Státní podnik Povodí Moravy zajišťuje správu, provoz a údržbu vodních toků a vodohospodářských objektů v povodí Moravy a Dyje. Spravuje téměř 11.000 kilometrů vodních toků, přes 1100 kilometrů ochranných hrází, 30 významných nádrží, 137 malých vodních nádrží, 15 malých vodních elektráren, 13 plavebních komor a 175 jezů.

Autor: ČTK