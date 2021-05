V krajském městě opět začíná plošná deratizace. Oproti minulosti se už nástrahy nedávají jen do podzemních chodeb, ale i na povrch. „V podzemí už potkani skoro nejsou. Nejvíc jich běhá právě venku a Bedřichov je hodně zasažen,“ potvrzuje úvodem mluvčí radnice Radovan Daněk ve středu ráno na sídlišti Kollárova.

Šedých plastových pastí na potkany by se lidé neměli vůbec dotýkat. | Video: Deník/Martin Singr

Jedovaté návnady, které jsou hezky barevné a vypadají jako mýdlo, ale musí být vždy ukryté. To aby se nedostaly do rukou dětí nebo pod zuby domácím mazlíčkům. „Je to jed a vždy ho dáváme buď do upevněné a uzamykatelné deratizační staničky nebo ho zakopeme pod zem. Nástrahu nikdy nesmíme dávat volně,“ potvrzuje jednatel firmy Deratex Tomáš Bubrinka, který sám krumpáčem zasypává nory po vhození nástrah.