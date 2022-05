Přicházím ke vstupu a podávám pořadatelce osmdesát korun výměnou za lístek s číslem. Vevnitř už je hodně lidí, kteří obdivují historické stroje. "Letos je to již sedmý ročník, máme tu sto čtyřicet traktorů různých druhů,“ říká jedna z pořadatelek akce Denisa Krejčová. Ta začala v sobotu 28. května a potrvá do neděle od devíti do pěti hodin.