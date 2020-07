Dostat ho tam během oprav střechy se nezdá být nereálné. „Pokud se to povede, bude vám muzeum závidět i Jihlava. Těším se, až se za tři roky vše definitivně otevře,“ reagoval náměstek primátorky Petr Ryška. Do Větrného Jeníkova zavítal, protože ho muzeum zajímalo.

Sudecký zmínil, že muzeum v uplynulých deseti letech vystřídalo více prostorů. Ty ale byly malé nebo vlhké, jinde byl vysoký nájem nebo byl problém vzdálenost od Jihlavy. „Doufám, že tady už zůstaneme,“ řekl k zámku ve Větrném Jeníkově.

Levé křídlo přitom zelo prázdnotou třicet let a radnice stále marně přemýšlela, jak ho využít. Byty? Služby? Muzeum? Nic nevycházelo. Nad nabídkou na umístění muzea RAF od místního modeláře neváhala starostka ani chvilku a stejný názor měli i zastupitelé. „Stojíme o to, aby to bylo na desetiletí,“ prohlásila starostka s tím, že zámek má konečně svůj symbol.

Po vstupu do výstavních prostor člověka zaujme velký obraz. „Je na něm zobrazen zástup tři sta pětašedesáti tisíc československých obětí druhé světové války. Pokud byste je postavili do řady po metru, bylo by to od Českých Budějovic do Ostravy,“ vylíčil Sudecký a pokračoval: „Když někdo řekne, že jsme válkou prošli v pohodě, není to pravda. Byla to tři a půl procenta našeho obyvatelstva. Němci, kteří válku rozpoutali, měli ztrátu osm milionů, to bylo deset procent jejich obyvatel.“

Návštěvníci si dále mohou prohlédnout mimo jiné zhruba sto padesát modelů letadel, které by snesly ta nejpřísnější kritéria soutěží, ale třeba i autentické čluny, které používali letci v Anglii. K vidění je i plynová maska, která byla určena pro novorozence. Zájemci o historii uvidí i radiostanice přímo z letadel nebo repliku zařízení Enigma.

Výstava je od dnešního dne přístupná a stejně tak tomu bude vždy od čtvrtka do neděle. Vstupné bude osmdesát korun pro dospělé, padesát pro studenty a děti do šesti let budou mít vstup zdarma, stejně jako osoby se ZTP. Sadeckému, který osobně bude některé skupiny provádět, se líbí blízkost dálnice i nijak velká vzdálenost od krajského města.