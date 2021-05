Významné ocenění z cykloveletrhu Fiets en Wandelbeurs v Nizozemsku míří i do kraje na pomezí Čech a Moravy. Vysočina Tourism totiž pomohl Stezku železné opony mezi Českými Velenicemi/Gmündem, Slavonicemi, Mikulovem a Bratislavou vyznačit a zviditelnit.

Cíle přitom byly dva, a to přilákat turisty z atraktivní dálkové cyklotrasy na Vysočinu, a naopak informovat vysočinské cykloturisty o možnosti napojení na Stezku železné opony dvěma cyklotrasami. „První křižuje Vysočinu směrem z Hlinska do Přibyslavi, Jihlavy, Třeště, Telče až do Slavonic, kde se napojuje na EuroVelo 13. A druhá vede z Jihlavy do Třebíče a až do Raabsu,“ přiblížil ředitel Vysočina Tourism Tomáš Čihák.

V Jihlavě, Třebíči, Jemnici, Nových Syrovicích, Jaroměřicích nad Rokytnou a Telči nyní cykloturisté najdou šest informačních panelů s mapou, informacemi o cyklotrase a o konkrétní obci spolu s poutavým příběhem. Kromě toho Vysočina Tourism uspořádal dva semináře na podporu cykloturistiky a vydal tři publikace.