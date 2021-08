Pracoval jsem v družstvu, ale chtěl jsem hospodařit sám. Po listopadu jsem dostal v restituci jednu Avii a devět hektarů po rodičích, vzpomíná na skromné začátky soukromý zemědělec Jaroslav Tvrdík z Číhoště na Havlíčkobrodsku. To, že dnes někteří soukromníci žalují na nízké dotace od státu mu připadá k smíchu. „Já nedostal od nikoho nic,“ zdůrazňuje.

Jaroslav Tvrdík má svoje stádo skotu vychované tak, že k němu přiběhne na zavolání. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Bývalý družstevník chtěl nejdřív hospodařit ve velkém. „Mít pole s obilím, prodávat mléko. Chovat stádo krav, ale rychle jsem přišel na to, že bych se strhal,“ říká otec tří dětí. Proto se rozhodl, že bude jen chovat krávy a prodávat mléko. „Ještě za tmy jsme museli krávy podojit. Mléko odvézt do mlékárny do Havlíčkova Brodu. Dostali jsme sotva sedm korun za litr. Mlékárnu v Brodě zrušili a nastal problém,“ povzdechne si Jaroslav.