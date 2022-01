Manžel mrtvé ženy byl rád, že dlouholetý boj nebyl zbytečný. „Rozhodnutí soudu potvrdilo to, co už se vědělo v době, kdy moje manželka byla operována v havlíčkobrodské nemocnici. Celých deset let trvalo, než pravda nakonec vyšla najevo. I po deseti letech je vidět, že se na tom nic nezměnilo. Cítím satisfakci v tom, že se nám podařilo obhájit, na co jsme po celou dobu upozorňovali,“ řekl po vynesení rozsudku Petr Vencelides.

Vedení havlíčkobrodské nemocnice od začátku stálo na straně lékařů, kteří tvrdili, že necítí na smrti pacientky žádnou vinu. Podle nich šlo o složitou operaci, protože pacientka měla ze žlučníku dva vývody, což byla anomálie. „Naši lékaři před soudem vysvětlili své postupy. Do poslední chvíle byli přesvědčení, že postupovali správně. Nikomu není osud pacienta lhostejný a je nám líto, že k něčemu takovému, jak se domnívá soud nebo znalci, došlo. S právním zástupcem nemocnice a pojišťovnou se domluvíme, jak budeme postupovat dál,“ uvedla mluvčí nemocnice Petra Černo.

Rodina chce po nemocnici 2,4 milionu korun jako odškodné za nemajetkovou újmu. Kolik bude muset nakonec nemocnice zaplatit, není zatím jasné. „Výše odškodného bude specifikována v písemném rozsudku,“ dodala soudkyně Iveta Orlíková. Nemocnice se ještě může proti verdiktu odvolat. Pokud se tak stane, kauzou se bude muset ještě zabývat soud v Pardubicích.

Nepovedená operace: rodina zemřelé žádá, aby soud uznal vinu brodské nemocnice

Jaroslava Vencelidesová šla na zdánlivě banální operaci žlučníku jako osmačtyřicetiletá v prosinci 2011. Lékaři jí zákrok provedli, ale pak zjistili, že něco není v pořádku. „Vyšlo najevo, že moje žena měla ze žlučníku dva vývody, což je sice anomálie, ale lékaři to mohli zjistit podle odborného vyšetření, při němž se do těla vpraví tekutina a ta by na přístroji anomálii odhalila. Pokud pak nedokázali operaci zvládnout, měli ji přerušit a převézt moji ženu na jiné odbornější pracoviště,“ vytýkal mimo jiné lékařům Petr Vencelides.

O tom, že lékaři udělali chybu při napojení orgánů, neměli ani tušení. Kromě toho se jim podařilo zauzlovat střeva, takže pacientka měla problémy s trávením potravy, kterou musela přijímat přes hadičku zavedou do těla přes nosní dírky. „Bylo to obrovsky náročné i po psychické stránce. Nikdo pořádně nevěděl, co se vlastně v těle mojí ženy děje. Přišli na to až lékaři ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Těm se sice po několika měsících podařilo vyřešit problém se střevy, ale pro játra už bylo pozdě. Byla naprosto zdevastovaná toxickou žlučí,“ popsal Petr Vencelides.

Žena se poté dostala do péče specialistů v IKEM Praha. Jediná šance na záchranu života byla transplantace jater. Dárce se pacientka dočkala v roce 2015. Jenže tělo nový orgán nepřijalo.

„Lékaři se po týdnu rozhodli udělat další transplantaci, ale ani ta nepomohla a moje žena už se po náročné operaci neprobrala a zemřela,“ líčil už dříve utrpění své ženy Petr Vencelides, kterého mrzí přístup vedení nemocnice v Havlíčkově Brodě i Krajského úřadu Kraje Vysočina, kteří vytrvale odmítali připustit jakékoli pochybení.