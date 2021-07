Letecké exponáty, které kdysi kralovaly leteckému moři si sem přijeli prohlédnout malí i velcí nadšenci. „Jůůůů, ty jsou hustý,“ volá asi šestiletý Martínek hned poté, co vystoupí na parkovišti z auta.

Mezi letadly je vystavený i vrtulník Mi-24, který v dobách své největší slávy sloužil na letecké základně v Plzni a v Prostějově. „Stále je největším lákadlem. Sice už není letuschopný, ale dá se oživit a rozsvítit. I když už je poměrně dlouho mimo službu, stále drží světový rekord ohledně rychlosti,“ vypráví skupince návštěvníků zajímavosti o vrtulníku Miroslav Jirout z Leteckého Muzea Koněšín.

Za pár okamžiků ale jeho vyprávění ruší silný vítr a hluk. Pánové si musí rychle přidržet čepice, malí návštěvníci si zase zacpávají uši. Asi padesát metrů od nich totiž startuje vyhlídkový vrtulník. Krouží kolem muzea a v mžiku je pryč. Letí totiž nad nedalekou Dalešickou přehradu. Mezitím se u dodávky a přistávacího bodu srocují další zájemci o let. „Je to šance, která se nenaskytne každý den, určitě by to byl pro kluky velký zážitek. Podle mě to stojí za to,“ láká váhající maminky se synky Miroslav Jirout.

V plánu je i Traktoriáda

Znovu sílí vítr a hukot, na louce právě přistál vrtulník. Rychle k němu přiskočí obsluhující slečny a pomáhají vystoupit posádce. Následně připravují další let. „Můžu to jedině doporučit. Je to úžasný zážitek. Sice s námi trochu házel vítr, ale nebylo to nic hrozného. A ten výhled byl skvělý. Skoro jako když jedete za pěkného počasí v autě, akorát tady vše vidíte hezky z výšky,“ pochvaluje si po přistání návštěvník Jan Fiala.

Zábava je ale připravená i pro něžnou část populace, na zážitkové sobotě nechybí ani malování na obličej. „Já bych chtěla namalovat tuhle kočičku,“ ukazuje na šabloně desetiletá Veronika. Hned se připojuje i její mladší sestra. „Mě se taky nejvíc líbí,“ přikyvuje Simona.

Muzejní klid se do areálu bývalé radarové základy jen tak nevrátí. „Chystáme další akce, jednatřicátého července proběhne dětský den, o měsíc později, jednadvacátého srpna pak připravujeme velkou Traktoriádu a začátkem září bude ještě den letectva,“ vyjmenovává Miroslav Jirout.

Letos muzeum oslavilo pět let od doby, co se do Koněšína přestěhovalo. „Pořád máme dost práce. Když jsme přebírali těch šest hektarů, na kterých muzeum funguje, všude byla dva metry vysoká tráva. Museli jsme to nejprve posekat a uklidit, abychom mohli vytvořit zázemí, ve kterém by šlo fungovat,“ vzpomíná Jirout.