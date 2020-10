Na sociálních sítích se počátkem týdne objevilo video, kde neznámý muž vešel do prodejny, vzal lahev rumu a odešel. Video se stalo samozřejmě námětem debat na sociálních sítích. Někteří diskutéři hádali, zda bude v době virové souzen za ten rum stejně jako za přepadení školačky. Další se nechali slyšet, že ho chápou, neboť v současné době nelze zůstat střízlivý. Takže ten člověk nekradl, ale poskytl si první pomoc.

Štěpánka Saadouni. | Foto: Deník/archiv

Za druhé světové války říkali nacisté Čechům smějící se bestie, protože dovedli vtipkovat o čemkoliv za jakékoliv situace. Díky tomu mohli přežít. Češi vtipkují dál, dokonce i v době virové. Může se nám to nelíbit, ale je otázka zda to není dobře. Na jaře v době první vlny korony bylo optimistickým heslem dne společně to zvládneme. Bohužel to heslo se vytratilo a nahradily ho hororové vize. Nelze se divit, že předsedovi České lékařské komory Milanu Kubkovi tuhnou rysy, když v médiích zdůrazňuje, že koronavirus je opravdu vážné téma.