„Máme jeden pokus, a ten musí být úspěšný, abychom nárůst epidemie zvládli,“ říká premiér Andrej Babiš.

Uzavření škol potrvá až do 23. října. Na následující týden vláda vyhlásila pětidenní covidové prázdniny. „Podle mého je to zbytečné. U nás je nemocná pouze jedna paní učitelka. Ostatní jsou v pořádku. Jak děti, tak učitelé. Je škoda školu zavřít,“ myslí si Jaroslav Ptáček ze žďárské Základní školy Švermova.

Učitelé byli už na podobný scénář připravení. Většinou jsou ale z dalšího vládního opatření nešťastní. Distanční výuka je podle jejich názoru nevhodná zejména pro žáky prvního stupně. „Malé děti potřebují oční kontakt s učitelkou. A ne na ni koukat přes monitor. Právě jim se učitelé musí mnohem intenzivněji věnovat,“ říká ředitel školy.

S tím souhlasí i rodiče. „Já mám doma druháka a šesťáka. První vlna uzavření škol zastihla toho mladšího v první třídě. Ještě se nestačil ani pořádně aklimatizovat a už mu školu zavřeli. Na paní učitelku si skoro nepamatoval. A chyběli mu i kamarádi. Teď to začne nanovo,“ stěžuje si Šárka Pokorná ze Žďáru nad Sázavou.

„A toho staršího to nebaví, musíme ho hlídat, aby se opravdu učil. Je to strašně náročné,“ dodává Pokorná.

Někteří z učitelů už mají k vyučování na dálku dokonce averzi. Důvodem je zveřejňování jejich občasných přeřeků a chyb. „Pokud se jim něco nepovede, žáci to natočí a dají na YouTube. Pro učitele je to hrozně demotivující. Nechtějí se nechat takto ztrapnit. Pro své žáky dělají učitelé první poslední a oni jim to pak takto vrací. Podobný případ teď řeším,“ vysvětluje Ptáček.

Vláda v pondělí večer oznámila i další omezení. Až do 3. listopadu budou uzavřené kluby, restaurace a bary. A vyhlášen byl i zákaz popíjení alkoholu na veřejnosti. Na zastávkách musí mít lidé zakryty nos a ústa rouškou. I tato opatření platí od středy 14. října.