Po Základní škole Švermova ze Žďáru nad Sázavou (o kauze informoval Deník jako první minulý týden), je to i Základní škola Komenského v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku. Ta musela v roce 2018 vyplatit 1,1 milionu korun bývalé učitelce Dagmar Fouskové.

Obě kauzy jsou podobné v tom, že se všechny obecné soudy včetně toho nejvyššího přiklonily na stranu škol. Verdikt v obou případech zvrátil až Ústavní soud. „Rozdíl mezi případem ze Žďáru nad Sázavou a tím z Náměště je v různých důvodech výpovědí. Zatímco učitelka ve Žďáru byla propuštěna po řetězení smluv na dobu určitou, což podle Ústavního soudu nebylo správně, má klientka byla po změně legislativy odejita kvůli svému údajnému nedostatečnému vzdělání. Ústavní soud konstatoval, že výpověď byla neplatná,“ vysvětlil právní zástupce Fouskové Martin Panuška.

Žaloba školy na stát: Protichůdná rozhodnutí dělily tři roky

Učitelka Fousková byla propuštěna v roce 2010 a soudila se sedm let. Jenže jak Deník aktuálně zjistil, spor tím neskončil. Na Okresním soudě v Třebíči nyní leží další žaloba Fouskové. Domáhá se 1,2 milionu korun. „Je to kvůli formální chybě při podávání výpovědi. Musím říct, že z mého pohledu je to ze strany bývalé zaměstnankyně vypočítavost. Moc dobře věděla, že jí pracovní poměr skončil. Ze schránky si vyzvedla pouze složenku s odstupným. Musím říct, že mi je z celého sporu zle, a doufám, že v tomto případě budou mít soudy tolik soudnosti, že se přikloní na stranu školy,“ svěřil se Deníku místostarosta Náměště nad Oslavou Jan Kotačka.

S uhrazením první částky 1,1 milionu korun muselo škole pomoci město. Ani v druhém případě se ale nezdá, že by byla škola a její zřizovatel placení ušetřeni. Okresní soud totiž už částečně rozhodl i ve druhé části sporu o 1,2 milionu korun, když vydal rozhodnutí, že nárok bývalé učitelky je oprávněný. „Krajský soud v Brně ale věc kvůli formálním nedostatkům vrátil třebíčskému soudu k novému projednání. Jedno stání už máme za sebou, na druhé se čeká. Soudce ale avizoval, že by na příštím jednání rád rozhodl i o případném nároku mé klientky,“ popsal aktuální situaci Martin Panuška.

Údiv pacientů i spory živnostníků: nemocnice v Třebíči slaví sto dvacet

I v tomto případě je podle místostarosty Náměště velmi pravděpodobné, že celá kauza skončí znovu na Ústavním soudě „Je jasné, že jedna či druhá strana se bude i nadále odvolávat,“ komentoval Kotačka.

Žaloba školy z Náměště na stát nejprve putovala na Ministerstvo spravedlnosti. To ale stejně jako v případě žďárské školy nereagovalo. Nyní leží na Okresním soudě v Třebíči. „Podle nás to vůbec tak daleko nemuselo dojít, kdyby hned první soud řekl, že výpověď byla neplatná a škola by se dál nesoudila. Jenže všechny soudy nám daly za pravdu, a až ten ústavní po sedmi letech vše změnil,“ upozornil Kotačka.

Žaloba žďárské školy nyní leží na Okresním soudě ve Žďáře nad Sázavou. Ředitel tamní školy Jaroslav Ptáček chce po státu vrátit čtyři miliony korun a dalšího půl milionu požaduje za nemajetkovou újmu. Ani v tomto případě ale nejsou vyhlídky školy na konec sporu v dohlednu. Bývalá učitelka Hana Humpolíková podává další žaloby. Celý spor by mohl skončit dokonce až u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.