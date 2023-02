S přítelem Janem Cahou jsou tři roky, miminko plánovali, přesto je pozitivní těhotenský test trochu zaskočil. „Vždycky jsem říkala, že jestli to mají být naše děti, tak budou dostatečně chytré na to, aby věděly, kdy mají přijít. Tak jsme jim dali tu možnost, ale nečekali jsme, že to přijde tak rychle," usmála se nastávající maminka.

Neslavný konec. Radniční restaurace v Jihlavě je zavřená

Radostnou novinku se Simona Šimková dozvěděla necelou hodinu před vysíláním odpoledního počasí. Podle svých slov šla vysílat úplně vyjukaná, ale věří, že nikdo nic nepoznal. Během tříhodinového čekání na večerní zprávy se pak snažila vše zpracovat.

Nyní už se Simona Šimková cítí skvěle, ale přiznává, že první trimestr byl náročnější. „Bylo mi opravdu špatně a únava byla maximální, měla jsem hodně směn na Nově a zároveň hodně moderací firemních večírků a společenských akcí, které už nešlo zrušit,“ vzpomněla a se smíchem dodala, že ani neví, jak všechny povinnosti zvládla, aniž by někoho pozvracela.

V Jihlavském deníku na praxi

S dvanáctým týdnem těhotenství se vrátila energie a Simona Šimková se opět věnuje i své dlouholeté zálibě, kterou je cvičení, samozřejmě s ohledem na své těhotenství. Říká o sobě, že je workoholik a i na mateřské dovolené by chtěla občas moderovat jednorázové akce.

Na televizní obrazovce by přitom chtěla zůstat co nejdéle, termín porodu jsou dvě sedmičky, tedy 7. července. „Maluji si to všechno růžově, miminko si to stejně udělá, jak bude chtít,“ uznala sympatická dívka. Ta mimochodem zanechala svou svou stopu také v Jihlavském deníku, kde byla v šestnácti letech na praxi.

ANKETA: Bude vám chybět Radniční restaurace?

Simona Šimková se také v červnu bude s přítelem stěhovat zpátky do Jihlavy, oba jsou rodáci z krajského města Vysočiny. „Měli jsme to v plánu už dlouho a říkali jsme si, že tím impulsem pro přesun bude právě zjištění, že čekáme miminko. Takže teď už vyřizujeme všechny náležitosti a v červnu nás čeká velký comeback a život se nám oběma vlastně změní úplně naruby,“ těší se sympatická dívka.

Pohlaví miminka budou chtít budoucí rodiče vědět hned, jak to bude možné. Na poslední kontrole bylo špatně natočené. „Zatím pročítáme babské rady a zkoušíme různé triky, jak se to prý dá poznat. No, ale nějak se tyto rady a triky neshodují, je to stále padesát na padesát,“ rozesmála se nastávající maminka. Jméno zatím vybrané není, mezi těmi pro chlapce si moderátorka nedokáže vybrat. U holčiček již sice jednu favoritku má, ale počítá s tím, že se to ještě mnohokrát změní.