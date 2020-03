Pokud dobře počítám, středeční nehoda u Dehtářů byla letos už jedenáctá. Pamatujete horší začátek roku, co se smrtelných nehod týče?

Máte pravdu, skutečně tato nehoda jedenáctá byla. Statistika dopravních nehod v našem kraji je letos z hlediska následků výrazně horší, než byla v uplynulých letech. Od začátku roku zemřelo bezprostředně při dopravních nehodách jedenáct lidí – devět řidičů a dva chodci. Dva lidi pak umřeli následně.

Bilance je to opravdu děsivá. Čím to podle vás je, že tragických nehod tak skokově přibývá?

Myslím, že za to může i fakt, že nebyla prakticky žádná zima. Obvykle leden a únor nebývají tak nešťastné, protože řidiči jsou kvůli sněhu a námraze mnohem opatrnější. Když je náledí, jedou pomalu a při smyku maximálně sjedou do příkopu. Sice bývá více nehod, ale ne fatálních.

Dana Čírtková



- je jí 56 let

- žije v Nové Říši u Jihlavy

- policejní mluvčí dělá od 1. července 2010

- předtím se 22 let živila jako regionální novinářka

- je vdaná

Takže zima nebývá nejtragičtější?

Nebývá. Když se podíváme na vývoj nehod v jednotlivých měsících, tak nejhorší bývá léto. Loni byl nejtragičtější srpen, kdy na silnicích zahynulo devět lidí. Během ledna a února zemřeli jen dva. Je skutečně neobvyklé, aby v lednu a únoru bylo tolik nehod jako letos.

Můžete říct konkrétní příčiny těch nehod?

Například chodkyně v Novém Ransku na Havlíčkobrodsku přecházela večer přes silnici a neměla reflexní prvky. Navíc byla starší, takže už se nepohybovala tak rychle, aby silnici stihla přeběhnout. U řidičů je pak alarmující fakt, že ve čtyřech případech nebyli připoutaní. Lékaři, kteří na místě zasahovali, říkali, že následky nehod nemusely být tak fatální, kdyby použili pásy. Minimálně ve dvou případech z vozidla prostě vypadli a neměli šanci přežít.

Mají zmiňované nehody nějakého společného jmenovatele?

Že řidiči nedokázali zvládnout situaci za volantem nebo neudělali něco dobře. Vždy zemřeli řidiči osobních aut. Nemáme tam žádného kamioňáka, cyklistu nebo třeba motorkáře. Na Havlíčkobrodsku vjel mladý řidič pod kamion, protože jel moc rychle. To samé se nám stalo i loni. Na tabuli na dálnici byl pokyn k úpravě rychlosti jízdy, řidič ho ignoroval a narazil do kamionu. Když vozidlo v plné rychlosti narazí do naloženého stojícího náklaďáku, tak se ani nedá mluvit o tom, že by to mohl přežít. V Nové Říši u Jihlavy pak řidič otočil auto na střechu a zemřel jen proto, že nebyl připoutaný.

Kontrolují tedy teď policisté více pásy a rychlost?

Ano. Když zjistíme, že řidič nemá pás, jsme naprosto nekompromisní a dáváme až dvoutisícovou pokutu. Zaměřujeme se také na nejvyšší povolenou rychlost, telefonování a podobně. Apelujeme ale i na chodce, že na přechodech nemají absolutní přednost a musí používat reflexní prvky. I jim udělujeme citelné sankce, protože jinak je to nenaučíme. Je potřeba na silnice znovu vrátit disciplínu, kázeň a vymýtit agresivitu.

Částečně už jste zmínila i věk. Bourají mladí, méně zkušení řidiči častěji?

To právě ne. Nejvíce bourají řidiči, kteří mají deset až dvacet let praxe. Je to logické. Myslí si, že už umí řídit, a nejsou tak ostražití. Věkově je to skupina dvacet až padesát let, ale to je i díky tomu, že v této kategorii je nejvíce řidičů, takže to je trochu zavádějící. Lidé zbytečně spěchají, ale je potřeba si uvědomit, že nic neuspěchají. Já jezdím každý den z Nové Říše a vidím stále ty samé řidiče, kteří mě předjíždí, ohrožují. Navíc se pak většinou stane, že je na kraji Jihlavy dojedu, protože stojí na semaforech. Dalším velkým nešvarem je samozřejmě telefonování.

Ale tak většina lidí už má handsfree, ne?

To sice ano, ale můj osobní názor je, že od řešení nějaké kolizní situace vás odpoutává už to, že hovor vedete. Představte si, že jedete, řešíte opravdu vážný hovor a soustředíte se na daný problém. Jsem přesvědčená o tom, že vnímavost se výrazně sníží a může se stát, že byste mohla něco přehlédnout. Při dnešním silném provozu je maximální pozornost potřeba.

Když se podíváme na jednotlivé na okresy, ve kterém řidiči umírají nejčastěji?

Letos to je na Jihlavsku, kde máme čtyři tragické nehody. Tři se pak staly na Havlíčkobrodsku a Třebíčsku. Naopak na Žďársku nemáme žádnou a na Pelhřimovsku tu jednu zmíněnou. K tomu ještě musíme přičíst ony dva chodce, kteří byli z Třebíčska a Jihlavska.

Čím to podle vás je?

Nerada bych dělala moudrou. Ty nehody jsou nahodilé. Byly na různých typech silnic a za různých okolností. Nedá se říct, proč zrovna na Havlíčkobrodsku jsou tři tragické následky.

Když se nějaká nehoda stane, zaměří se pak policisté na to místo?

Na místo vyjíždí dopravní inženýr, který posoudí, jestli k té nehodě nedošlo kvůli nějakému problému na silnici. Sleduje takové věci, jako jsou nerovnosti, technické problémy nebo třeba viditelnost. V případě, že zjistí, že je něco v nepořádku, předává informaci správcům dané silnice. Vždycky se hledá, jestli není možné zvýšit bezpečnost. Reagujeme na to i my, ale policejní hlídky nemohou být všude.

Které silnice se to třeba týkalo?

Například v Sokolovské ulici v Jihlavě. Stala se tam nehoda a následně dopravní inženýr nechal odstranit jeden strom, který mohl bránit ve výhledu. Neříkám, že tomu bylo tak i v případě dané nehody, ale vyhodnotil ho jako nebezpečný. Dále třeba Radňovická zatáčka na Žďársku. Nehody tam sice nekončí tragicky, ale řidiči tam často nezvládnou řízení a vyletí z ní. Opakovaně se tam proto dělalo několik opatření, jako je třeba doporučená rychlost nebo viditelné označení dané zatáčky.

To, co policisté ve službě občas vidí, musí být strašné. Jak to snášejí? Musí třeba pak vyhledat i psychologickou pomoc?

Policisté velice obtížně reagují na případy, kde jsou zraněné nebo mrtvé děti. Na takovou situaci se nedá nikdy zvyknout. Neznám ale případ, kdy by policista musel vyhledat psychologa. Vždy se s tím nějak poperou sami. Mnohem horší situace nastávají v momentě, kdy musíme o úmrtí informovat rodinu. Tam si někdy vyžádají krizového interventa, který má speciální školení na to, jak tuto zprávu předat.

Dostanou se nějaké fotografie i k vám? Pro ženu to musí být těžké vidět…

To není jen fotka, někdy jedu i přímo na místo, abych poskytla informace médiím. Komentáře, které k tomu dávám, se snažím, aby byly citlivé. Naučila jsem se to nějak zvládat. Navíc jsem se s těmi situacemi potkávala dvaadvacet let jako novinářka, takže jsem věděla, co mohu čekat. Vysočina je malá, některé aktéry dopravních nehod znám, takže o to se mi s tím pracuje hůř. Není to příjemné, ale tu profesi jsem si vybrala.

Podle čeho vybíráte fotografie, které poskytnete novinářům?

Podle toho, aby byla vhodná ze zpravodajských a preventivních důvodů. Vždy se snažím o to, aby byla maximálně etická. S tím se však bohužel nesetkávám u široké veřejnosti. A to je něco, s čím se nedokážu smířit. Jsem velká bojovnice proti tomuto nešvaru. Řada lidí, kteří se k nehodě dostanou, nejprve vytáhnou telefon a vše si fotí a natáčí, než aby poskytli první pomoc. Teď se nám to stalo při zmíněné dopravní nehodě v jihlavské Sokolovské ulici. Nějaký pán natáčel z balkónu, jak toho chodce laici resuscitovali, a to pak kolovalo po Facebooku. Nevyběhl z domu, nepomohl… To je pro mě naprosto nepřijatelné a snažím se proti tomu bojovat.