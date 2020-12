Sbírka má pomoci rodině Jakuba Kunáška poslat chlapce na speciální léčbu do Kyjeva. Léčba je ale drahá, pojišťovna ji nehradí. Do cílové částky ještě zbývá sto dvacet tisíc korun. Jakubova léčba v Kyjevě stojí tři sta tisíc.

Protože do finální částky zbývá ještě tedy celkem dost, sbírka pokračuje. Dárci mohou podle sdružení Show Your Help přispět na transparentní účet 2901681236/2010.