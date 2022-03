O uklizení vojáka z podstavce rozhodla podle starosty Martina Kamaráda rada města. „S ohledem na konflikt na Ukrajině není vhodné mít na náměstí sochu ruského vojáka se zbraní. Druhý důvod je ohled na sochu samotnou. Kolem ní bylo v poslední době rušno. Není vyloučené, že by ji mohl někdo poškodit. Přece jen je to pomník padlých. Ti mrtví za současný konflikt nemohou,“ vysvětlil. Jakmile vypukla válka na Ukrajině, objevily se snahy sochu na podstavci zakrýt, polít červenou barvou, naposledy ji někdo zabalil do ukrajinské vlajky.

Havlíčkova ulice ve Světlé už má novou kanalizaci za miliony

Neštěstím sochy je její vzhled. Voják s rudou hvězdou na čepici a v uniformě drží v ruce samopal. Jak podotkl místostarosta Michael Omes, je socha poplatná době, kdy vznikla. Autorem díla je sochař Karel Samohrd. Socha byla v minulosti vyhlášena kulturní památkou a ten status je podle Omese dodnes platný. „Podle památkářů z krajského úřadu lze podle regulí s objekty, které byly vyhlášeny kulturní památkou, hýbat jen za závažných okolností. Například, kdyby byla památka nějak ohrožena,“ vysvětlil.

Socha ruského vojáka



Jediná na Havlíčkobrodsku



Autorem je sochař Karel Samohrd.



Socha je kulturní památkou, nelze ji odstranit jen přestěhovat v době ohrožení



Je součástí pomníku padlých ve dvou světových válkách

V současné době shání radní techniku s jejíž pomocí by sochu z podstavce sňali a také restaurátora, aby dohlédl na její transport a uložení v depozitáři. Tam socha spočine dočasně, ale podle starosty Kamaráda je to slovo s otazníkem. „Jde o to, jak dlouho bude konflikt na Ukrajině trvat, nicméně socha by se měla vrátit na podstavec zpátky,“ upřesnil.

Socha vojáka ale budí v Přibyslavi vášně už víc než deset let. Několikrát o tom psal i Deník. Jejího zmizení z odstavce nelituje například Jan Trdý z Přibyslavi. „Už můj otec František tvrdil, že rudoarmějec patří do muzea. Usiloval o jeho odstranění. Oslovil tehdejší vedení radnice, ale z návrhu sešlo,“ řekl Deníku. František Trdý chtěl nahradit vojáka sochou matky, která dnes stojí u kostelní zdi. Opačný názor má na odstranění sochy zastupitelka Zdena Neumannová. „Stěhování soch, a to jakýchkoliv, je zbytečné a nic to neřeší,“ konstatovala.

Hned vedle sochy rudoarmějce jsou dva hroby ruských vojáků z druhé světové války, kteří v Přibyslavi padli. Jsou na seznamu Spolku pro vojenská pietní míst. Rovněž jsou v evidenci válečných hrobů.

O jejich přestěhování radnice neuvažuje, ale podle názoru přibyslavského kronikáře Ivo Havlíka by pro ně bylo důstojnější místo na hřbitově. „Hroby podléhají mezistátní úmluvě o oboustranné údržbě válečných hrobů na území Ruské federace a České republiky, kterou svého času podepsali prezidenti Boris Jelcin a Václav Havel,“ připomenul.

Podobnou sochu ruského vojáka jako Přibyslav nemá žádné jiné město v okolí. Například pomník rudoarmějců na havlíčkobrodském novém hřbitově nahradila Kaple modrého okna.