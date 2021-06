Osobnosti z novoměstské historie znovu procitly k životu. Vratislav z Pernštejna a jeho bratr Vojtěch se u kašny dohadují o tom, který z nich je lepším správcem rodového majetku. A hned nedaleko, u kostela svaté Kunhuty, Karel Němec právě dodělal sgrafita. Každému na potkání o nich vypráví. Noc muzeí, galerií a kostelů právě začala. „Vybrali jsme postavy, které byly v historii města důležité,“ vysvětluje spoluorganizátorka akce Alice Hradilová.

V Novém Městě na Moravě ožily nejen historické postavy, ale také dávné události. Například velký požár, jemuž v 18. století padlo za oběť prakticky celé město. „Bylo to v roce 1723 a při této příležitosti se stal také jeden zázrak. Při požáru totiž lehlo popelem padesát domů, ale neshořela dřevěná soška svaté Anny ve výklenku panského domu,“ prozrazuje jeden z příběhů Alice Hradilová.

Další příběh se odehrává v novoměstské radnici. Všichni přítomní se přenáší do roku 1899. Tedy do doby, kdy novoměstský starosta Josef Sadílek čelí stížnosti zastupitele Nečase. „Hrozně mě to rozčílilo. Já jsem vlastně pořád rozčílený,“ směje se představitel Josefa Sadílka, kterým není nikdo jiný, než první muž novoměstské radnice Michal Šmarda.

„Tak to se povedlo. Pobavilo mě to. Rozhorlit se umí fakt dobře,“ chválí starostův projev Kateřina Smutná, která přijela do Nového Města na Moravě z Tišnova. „Mám tu příbuzné, tak jsem přijela za nimi. A když se na náměstí něco děje, tak si to nemůžu nechat ujít,“ vysvětluje.

V Horáckém muzeu se zabydlely dračky, které se daly do draní peří. V Horácké galerii byla zase oficiálně otevřena výstava Čestmíra Sušky. V obou kulturních stáncích byly pro návštěvníky dveře otevřené. Mohli si projít výstavní sály a užít si konečně toho, co jim bylo tak dlouho odpíráno. „Je to až neuvěřitelné, že se k nám kultura znovu vrací. Kéž by tu s námi byla už napořád,“ doufá Kateřina Smutná.