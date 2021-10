U stánků škol s chemickým zaměřením se každou chvíli objevil hustý dým z pokusů. Mladé návrhářky předváděly šaty, které si samy navrhly. U stánků průmyslových škol se proháněli roboti, U uměleckých škol zvonily kovadliny. Zájemci o studium ochrany osob a majetku si mohli vyzkoušet střelbu na elektronický terč. „Letos zde máme devětapadesát vystavovatelů, takže zhruba stejně jako v předchozích letech. Jsme rádi, že nás covid nijak nezasáhl a stále je z čeho vybírat,“ uvedla Petra Poláková z Okresní hospodářské komory Třebíč, která je hlavním pořadatelem veletrhu. Mezi vystavovateli však nebyly pouze školy. Na Didactě se i letos prezentovaly zejména strojírenské firmy.

Žáci devátých tříd proto mohli už s předstihem uvažovat nad svým budoucím zaměstnáním, kam by mohli zamířit po maturitě. Někteří měli jasno. „Chtěla bych studovat v Brně reprodukční grafiku pro média,“ prohlásila Sára Němcová. To její kamarádka Rozálie Javorková stále ještě tápala. „Vůbec nevím, na co bych šla. Dívám se na různé nabídky, ale nedokážu si vybrat,“ sdělila Javorková. Daniel Hakl se svým kamarádem Jiřím Markem stáli u stánku katolického gymnázia, první jmenovaný po skončení základní školy však zamíří jinam. „Na Didactě mě zaujalo dost oborů, které by mě bavily, ale chci jít na stavebku,“ sdělil Daniel Hakl. Jeho kamarád si tak jistý nebyl. „Výběr je veliký, ale musím si to tady ještě pořádně projít. Ještě jsem se totiž nerozhodl,“ vysvětlil Jiří Marek.

Na výběr přitom žáci neměli jen ze škol z Kraje Vysočina. „Máme tu i školy z Jihomoravského kraje, dále z Litomyšle a také z Uherského Brodu, který je asi nejvzdálenější,“ doplnila Petra Poláková.

Od prvního ročníku Didacty je jejím partnerem město Třebíč. „Jsme za to rádi a jsme také rádi, jak se za ty roky veletrh posunul, a že na něm vystavují nejen školy, ale i firmy. Díky tomu budoucí absolventi devátých tříd vidí, jaká je ze strany budoucích zaměstnavatelů poptávka. Přináší jim to možnost se správně rozhodnout v tak důležitém životním kroku, jako je volba střední školy,“ uvedl starosta Třebíče Pavel Pacal.