Zdroj: Deník/Martin Singr

Podobné řešení má i seniorka Jaroslava Brusmanová, kterou Deník oslovuje na zastávce u Kauflandu. Právě tam totiž začíná nová trolejbusová trasa na Bedřichov. „Nový jízdní řád ještě vytištěný nemám, to mi udělá vnučka. A pak ho budu nosit u sebe v tašce,“ říká seniorka a vzápětí rozepne kapsu na kabelce, aby ukázala tabulku s časy odjezdů.

Změny v městské hromadné dopravě přitom vítá. „Mně to bude vyhovovat. Géčko mi jezdí až ke hřbitovu, i když jen čtyřikrát denně. Ale nemusím přestupovat,“ chválí si. „Teď jsem na nákup přijela éčkem, kterým i odjedu. Asi budu využívat i další zastávky, ale ještě to musím prostudovat,“ dodává s úsměvem Jaroslava Brusmanová.

Její kamarádka Miluše Pavlasová, která na nákup přijela novou linkou G potom nad změnami jen mávne rukou. „Já nic nevím, má to na starost dcera, ta mi to zjistí,“ říká a pokračuje: „Ale mně je to úplně jedno, já jsem důchodce. Když se mi to nebude líbit, popojedu a vrátím se.“

Nepříliš nadšený se naopak zdá důchodce, který přijíždí novou linkou G na Masarykovo náměstí. „Cestovalo se mi normálně. Změna to je, musím si na to zvyknout,“ pronese muž, který si nepřál uvést jméno, než si začal podrobně prohlížet jízdní řády.

V těch od středy cestující v Jihlavě nenajdou autobusové linky 3 a 5, omezený provoz má linka 12. Novinkou jsou naopak trolejbusy na lince G, H a autobusy na lince 2. „Cestující čeká mnohem větší komfort, pravidelnější jízdní řád, nová přímá spojení a hlavně bezemisní doprava novými moderními trolejbusy,“ zhodnotil již dříve mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Na nové lince G, která vede z Horního Kosova do Antonínova Dolu, však nejsou v celé délce troleje. Proto tam jezdí parciální trolejbusy, které zvládnou ujet i pár kilometrů na baterie. Linka G, která obsluhuje trasu mezi Zadním Bedřichovem a Poliklinikou, je vedená pod trolejemi v celé délce. Tam je možné nasadit i klasické trolejbusy.

Nová autobusová linka číslo 2 pak jezdí mezi Velkým Beranovem a Zbornou. „Z Velkého Beranova, Malého Beranova a Helenína jsou zachovány také přímé spoje do průmyslových zón Pávov a Střítež. Ty jsou označené jako dosavadní linka číslo 12,“ informoval Daněk. Stávající linka číslo 4 nově nekončí na náměstí, ale na konečné V Ráji, čímž obslouhuje Znojemskou ulici.

V potaz se v Jihlavě snaží brát i připomínky cestujících. Některé už jsou zapracované do nového jízdního řádu, první optimalizaci plánují na šestého března. Po dvou měsících pak dojde k další úpravě dle počtu cestujících v reálném provozu.