Na „espézetkách“ tak z ochranných prvků zůstane pouze obdélník s písmeny CZ. Jeho zachování si prosadila policie, která ho vyžadovala. Úspory, které to státu přinese, jsou přitom minimální. Na každé značce uspoří v přímých nákladech pouze 2,50 koruny.

„Další úsporu lze očekávat ve snížených nákladech u výrobce, kde nebude nutné ručně nebo strojově nalepovat holografickou autodestruktivní samolepku na tabulku s registrační značkou,“ tvrdí úřad. Celkem vyčíslil úsporu pro státní rozpočet na 3,5 milionu korun ročně.

„Z hlediska úspor nynější krok asi logiku má,“ míní Josef Pokorný Svaz dovozců automobilů – SDA. Ale současný postup ministerstva příliš neodpovídá jeho halasným prohlášením z roku 2017, kdy hologram zavádělo. Všude tenkrát oznamovalo, že zajistí ochranu proti padělání. Podle tehdejšího ministra dopravy Dana Ťoka to totiž do té doby bylo snadné. „S hologramem to možné nebude,“ konstatoval tehdy.

Zmatky na silnicích

Není to poprvé, kdy se ochranné prvky na registračních značkách mění. V roce 2013 z nich například zmizela propletená vlnovka. A hned to vyvolalo zmatky.

Ministerstvo prý totiž tenkrát změnu s vedením policie projednalo, ale už to zapomnělo říct řadovým policistům. „Může se tedy poměrně snadno stát, že policisté budou nové značky považovat za falzifikáty,“ varovala tehdy Česká pozice.

Změna podoby není jediná věc, kterou v souvislosti s registračními značkami úřady řeší. Například Praha se potýká s tím, že jí „espézetky“ docházejí. „Současnou číselnou kombinaci Praha vyčerpá za dva a půl roku. Zatím nikdo neví, co pak nastane,“ řekl nedávno Deníku Petr Adámek z evidence vozidel pražského magistrátu.

Dálniční známky naposledy v prodeji

Od začátku prosince byl zahájen prodej ročních dálničních kuponů pro rok 2020, které mají naposledy podobu tištěných známek. Od 1. ledna 2021 je nahradí systém elektronické dálniční známky, kterou bude možné si pořídit přes e-shop. Nově za dálniční kupon nebudou muset od ledna příštího roku platit auta na elektrickou energii nebo vodík a některé hybridní vozy. Ani pro rok 2020 se cena dálničního kuponu nemění. Roční stojí 1500 korun a měsíční 440 Kč.